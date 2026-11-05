OTT पर 6 नवंबर को होगा बड़ा धमाका, रिलीज होंगी ये 5 फिल्में, जानें कहां और क्या देखें
6 नवंबर को OTT पर सैफ अली खान की ‘हैवान’, सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘द वन’ समेत 5 फिल्में रिलीज होंगी। ये फिल्में सोनीलिव, प्राइम वीडियो और जी5 पर आएंगी।
ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए 6 नवंबर का दिन खास रहने वाला है। इस दिन अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज हो रही हैं। इनमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार की 'हैवान' से लेकर दुलकर सलमान की एक्शन थ्रिलर 'आई एम गेम' तक शामिल हैं। अगर आपको एक्शन, रहस्य, हॉरर और रोमांटिक कहानियां पसंद हैं, तो इस हफ्ते आपके पास मनोरंजन के कई विकल्प होंगे। आइए जानते हैं 6 नवंबर को कौन सी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं और क्या है उनकी कहानी।
1. हैवान (Haiwaan)
ओटीटी: सोनीलिव
एक्टर्स: सैफ अली खान, अक्षय कुमार
डायरेक्टर: प्रियदर्शन
सैफ अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' 2016 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का हिंरीमेक है। फिल्म में सैफ अली खान एक नेत्रहीन केयरटेकर का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, अक्षय कुमार फिल्म में एक खतरनाक हत्यारे की भूमिका में नजर आएंगे।
2. द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट (The Vvaan: Force Of The Forrest)
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
एक्टर्स: सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, नामीश पॉल
डायरेक्टर: दीपक कुमार मिश्रा
फिल्म की कहानी ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की है, जो अपनी पैतृक जमीन बेचने के लिए गांव लौटता है। ऋषि भूत-प्रेत और अंधविश्वास जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन एक दिन वह गलती से जंगल में मौजूद एक पुरानी सील तोड़ देता है। इसके बाद जंगल में छिपी अलौकिक शक्तियां बाहर आ जाती हैं। अब ऋषि को उन रहस्यमयी ताकतों और पुरानी लोककथाओं का सामना करना पड़ता है, जिन पर वह कभी विश्वास नहीं करता था।
3. आई एम गेम (I'm Game)
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
एक्टर्स: दुलकर सलमान
डायरेक्टर: नहास हिदायत
दुलकर सलमान की फिल्म 'आई एम गेम' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें वह दान जॉन नाम के एक निडर जुआरी का किरदार निभा रहे हैं। दान को अपनी किस्मत और जोखिम लेने की आदत पर काफी भरोसा है। लेकिन धीरे-धीरे उसका यही शौक उसे खतरनाक परिस्थितियों में फंसा देता है। अब उसके सामने ऐसी चुनौतियां हैं, जिनसे बाहर निकलना आसान नहीं है।
4. मीसाया मुरुक्कु 2 (Meesaya Murukku 2)
ओटीटी: सोनीलिव
एक्टर्स: आदि, केतिका शर्मा, चैत्रा जे अचार, और राम्या रंगनाथन
डायरेक्टर: आदि
ये म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में जीवा (आदि), जो एक यंग म्यूजिशियन है, अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी जिंदगी में परेशानी तब शुरू होती है जब एक बड़े फिल्म निर्माता का बेटा उसकी पार्टनर में दिलचस्पी लेने लगता है। इस दौरान जीवा को अपने परिवार के पुराने संगीत से जुड़े इतिहास और विरासत के बारे में भी पता चलता है। फिल्म में आदि कई पीढ़ियों के किरदार निभाते नजर आएंगे।
5. नूरु कोडी वानाविल (Nooru Kodi Vaanavil)
ओटीटी: जी5
एक्टर्स: हरीश कल्याण, सिद्धि इदनानी
डायरेक्टर: सासी
'नूरु कोडी वानाविल' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो लंबे इंतजार के बाद सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी एक यंग कपल के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों को अपने रिश्ते में प्यार के साथ-साथ परिवार की उम्मीदों, जिम्मेदारियों और कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। कहानी दिखाती है कि जिंदगी में प्यार को बनाए रखने के लिए कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें