New Release: 8 फिल्में और सीरीज, 24 जुलाई के दिन ओटीटी पर होंगी रिलीज, यहां देखिए लिस्ट
24 July OTT Release: शुक्रवार यानी 24 जुलाई के दिन ओटीटी पर 8 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। अगर आपने अभी तक वीकेंड का कोई प्लान नहीं बनाया है तो इस लिस्ट की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं।
क्या आप वीकेंड पर कुछ धमाकेदार देखने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो इस शुक्रवार आपका एंटरटेनमेंट का कोटा पूरी तरह से फुल होने वाला है! 24 जुलाई 2026 को ओटीटी पर एक्शन, सस्पेंस, हॉरर-कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का लगने जा रहा है।
1. पल्लीचट्टंबी (Pallichattambi)
कहां देखें: सोनी लिव
जॉनर: पीरियड एक्शन ड्रामा
लीड एक्टर्स: टोविनो थॉमस, कायाडू लोहार, सिद्दीकी, विजयराघवन, पृथ्वीराज सुकुमारन
कहानी: ये कहानी 1950 के दशक के केरल की है। पोथन क्रिस्टोफर, जिसका बचपन में नाम कृष्णा पिल्लई था, का पालन-पोषण हिंदू और ईसाई, दोनों परिवारों ने मिलकर किया है। आगे चलकर वो चर्च का रक्षक बनता है। लेकिन जब वो गांव के सीधे-साधे लोगों पर अत्याचार होते देखता है, तो उनका साथ देने का फैसला करता है और एक क्रूर जमींदार के खिलाफ जंग छेड़ देता है।
2. ईगो रमन (Ego Raman)
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर: इमोशनल ड्रामा
लीड एक्टर्स: सिबी चंद्रन, रोबो शंकर, चेरन राज, कीर्तना श्रीकुमार
कहानी: ये 'अरीवू' नाम के एक लड़के की कहानी है जो सरकारी नौकरी (TNPSC) की तैयारी कर रहा है। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अरीवू एक सरकारी अफसर बन जाता है। लेकिन उसकी सफलता और बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उसके और उसके गुरु गोविंदरामन के बीच दरार आ जाती है। गुरु का आहत अहंकार उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा करता है।
3. कलिंगा मिस्ट्री (Kalinga Mystery)
कहां देखें: Sun NXT
जॉनर: हॉरर-कॉमेडी
लीड एक्टर्स: ध्यान श्रीनिवासन, अल्ताफ सलीम, रियाज खान, मालविका मेनन
कहानी: अगर आपको डरावनी और मजाकिया फिल्में पसंद हैं, तो ये आपके लिए है। कहानी एक कॉलेज की है जो प्राचीन 'कलिंग' की जमीन पर बना है। न्यू ईयर की पार्टी के दौरान कुछ छात्र गलती से एक बंद कुएं को खोल देते हैं। इससे एक पुरानी रहस्यमयी ताकत आजाद हो जाती है, जो एक दुर्लभ 'ब्लड मून' से जुड़ी है। इसके बाद कॉलेज में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं।
4. सिटी ऑफ कॉन (City of Con)
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
जॉनर: क्राइम-कॉमेडी ड्रामा
लीड एक्टर्स: अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू
कहानी: ये चार शातिर ठगों की कहानी है जो कर्नाटक में एक होटल चलाते हैं और एक आम परिवार होने का नाटक करते हैं। उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उनकी देखरेख में रहने वाले एक दिव्यांग बच्चे का अपहरण हो जाता है। बच्चे को बचाने के लिए उन्हें एक आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए अपनी पुरानी अपराध की दुनिया में लौटना पड़ता है।
5. ट्रिपल डेकर (Triple Decker)
कहां देखें: मनोरमा मैक्स
जॉनर: डार्क कॉमेडी
लीड एक्टर्स: अखिल श्रीकुमारन, वैष्णवी, गौरी कुट्टी
कहानी: ये एक डिलीवरी बॉय की मजाकिया और उलझी हुई कहानी है। वो अपनी प्रेमिका की मदद करने के चक्कर में एक खतरनाक और गैर-कानूनी काम में फंस जाता है। प्यार में उठाया गया उसका एक छोटा सा कदम उसके जीवन में उथल-पुथल मचा देता है।
6. मुसाफिर कैफे (Musafir Cafe)
कहां देखें: Netflix
जॉनर: रोमांटिक ड्रामा
लीड एक्टर्स: विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो, महिमा मकवाना
कहानी: ये सीरीज दिव्य प्रकाश दुबे के मशहूर उपन्यास पर आधारित है। इसमें चंदर (विक्रांत मैसी), सुधा और प्रीति नाम के तीन अनजान लोगों की जिंदगी आपस में टकराती है। भोपाल और मसूरी के खूबसूरत नजारों के बीच ये कहानी प्यार, दिल टूटने और खुद को तलाशने के सफर को दर्शाती है।
7. आदर्श बाल विद्यालय (Adarsh Baal Vidyalaya)
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर: कॉमेडी-ड्रामा
लीड एक्टर्स: के के मेनन
कहानी: ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (के के मेनन) शहर के सबसे बेकार माने जाने वाले स्कूल के बेहद आलसी हेडमास्टर हैं। जब सरकार कैम्ब्रिज (इंग्लैंड) में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान करती है, तो हेडमास्टर साहब अपने स्कूल की हालत सुधारने का बीड़ा उठाते हैं और अपने अजीबोगरीब टीचर्स की टीम के साथ मिशन पर लग जाते हैं।
8. 72 आवर्स (72 Hours)
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
जॉनर: कॉमेडी
लीड एक्टर्स: हॉलीवुड स्टार्स
कहानी: ये कहानी 40 साल के एक एडवरटाइजिंग एग्जीक्यूटिव की है जो अपनी डूबती नौकरी बचाने की कोशिश कर रहा है। गलती से एक अनजाने ग्रुप चैट में जुड़ने के बाद, वह 20-22 साल के लड़कों के साथ मियामी में एक बैचलर पार्टी (बैचलर ट्रिप) में बिन बुलाए पहुंच जाता है। इसके बाद 72 घंटे तक जो पागलपन और मजक होता है, वही इस फिल्म की जान है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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