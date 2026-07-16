New Release: 17 जुलाई के दिन ओटीटी पर आएंगी 8 फिल्में और सीरीज, यहां देखिए पूरी लिस्ट
17 जुलाई यानी शुक्रवार के दिन ओटीटी पर कई सारी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं। अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके काम की है।
अगर इस वीकेंड घर बैठे कुछ बढ़िया देखने का प्लान है, तो ये लिस्ट आपके बड़े काम की है! 17 जुलाई को नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार और जी5 जैसे ओटीटी पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। चाहे आपको कॉलेज लाइफ का रोमांस पसंद हो, साउथ की धमाकेदार एक्शन फिल्में, या फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस थ्रिलर, इस हफ्ते हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। तो अपना पॉपकॉर्न तैयार रखिए और नीचे दी गई लिस्ट में से चुनिए कि आपको पहले क्या देखना है।
हार्टस्टॉपर फॉरएवर
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: लव स्टोरी, कॉलेज लाइफ
सीरीज/फिल्म के बारे में: ये युवाओं की पसंदीदा रोमांटिक लव स्टोरी का आखिरी पार्ट है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे निक और चार्ली अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूर रहकर अपना रिश्ता संभाल रहे हैं। दोस्ती, प्यार और लाइफ में आगे बढ़ने की ये एक प्यारी सी कहानी है।
23,000 लाइव्स
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: सच्ची घटना पर आधारित (जर्मन फिल्म)
सीरीज/फिल्म के बारे में: ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाली जर्मन फिल्म है, जो बिल्कुल सच्ची घटना पर बनी है। इसमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो समुद्र में डूबते हुए 23,000 से ज्यादा शरणार्थियों की जान बचाते हैं।
मां इंति बंगाराम
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: एक्शन, सस्पेंस
सीरीज/फिल्म के बारे में: सामंथा ने इस फिल्म में एक ऐसी खतरनाक शूटर का किरदार निभाया है जो अब ये काम छोड़ चुकी है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे दोबारा बंदूक उठानी पड़ती है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके रिकॉर्ड बनाया है।
ट्रांसफर त्रिमुर्तुलु
ओटीटी: जी5
जॉनर: पुलिस, राजनीति और एक्शन (तेलुगू फिल्म)
सीरीज/फिल्म के बारे में: ये एक ईमानदार पुलिस कॉन्स्टेबल की कहानी है जो सच का पता लगाते-लगाते एक बहुत बड़े राजनीतिक घोटाले में फंस जाता है। फिल्म में आपको भरपूर एक्शन, राजनीति और कोर्ट-कचहरी का ड्रामा देखने को मिलेगा।
द मैप ऑफ लॉन्गिंग
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: इमोशनल ड्रामा
सीरीज/फिल्म के बारे में: ये एक मशहूर किताब पर बनी वेब सीरीज है। कहानी 'ग्रेटा' नाम की लड़की की है जो अपनी बहन की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे वो इस गहरे दुख से बाहर निकलती है और अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करती है।
द ईस्ट पैलेस
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: कोरियन ड्रामा, भूत-प्रेत और जादू
सीरीज/फिल्म के बारे में: कोरियन ड्रामा पसंद करने वालों के लिए ये एक बढ़िया शो है। इसमें एक राजा है जिसके शाही परिवार पर कोई बुरा साया या श्राप है। इस श्राप को खत्म करने के लिए राजा एक भूत पकड़ने वाले शिकारी और मरे हुए लोगों की आवाज सुनने वाली लड़की की मदद लेता है।
द डेविल
ओटीटी: जी5
जॉनर: पॉलिटिकल थ्रिलर
सीरीज/फिल्म के बारे में: साउथ के स्टार दर्शन थूगुदीपा की इस फिल्म में एक सीधे-साधे आम आदमी 'कृष्णा' की कहानी बताई है। एक नेता का बेटा गायब हो जाता है और कृष्णा को उसकी जगह झूठा बेटा बनकर रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वो कैसे नेताओं के गंदे खेल में फंसता है, यही फिल्म की कहानी है।
डिजायर
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: सस्पेंस, अफेयर और धोखा
सीरीज/फिल्म के बारे में: ये एक मेक्सिकन सस्पेंस फिल्म है। कहानी लुसेरो नाम की एक बहुत बड़ी वकील की है, जिसकी जिंदगी एक सीक्रेट लव अफेयर के चक्कर में पूरी तरह बदल जाती है। गलत फैसलों और धोखे के ऊपर बनी ये एक काफी सस्पेंस से भरी फिल्म है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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