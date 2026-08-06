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OTT लवर्स के लिए शानदार होगा शुक्रवार, 8 फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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OTT Release: 7 अगस्त यानी शुक्रवार को ओटीटी पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों और सीरीज को आप वीकेंड पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 

OTT Friday Release
शुक्रवार को 8 फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज

ओटीटी पर शुक्रवार यानी 7 अगस्त को फिल्मों और सीरीज का मेला लगने वाला है। नेटफ्लिक्स और जी5 पर 8 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। हम आपको उन फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इन फिल्मों और सीरीज को आप वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं।

1.ऑपरेशन सफेद सागर

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर एक डॉक्यूड्रामा सीरीज है। सीरीज में 1999 कारिगल वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जो भूमिका निभाई थी उसे दिखाया जाएगा। सीरीज को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है।

2. अवर स्टिकी लव

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज है। एक वकील की याददाशत चली जाती है। वो एक बॉक्सिंग कोच के साथ शिफ्ट होती है। बॉक्सिंग कोच दावा करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। क्या दोनों का रिश्ता प्यार में बदलेगा?

3. इधयम मुरली

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये तमिल भाषा की एक रोमांटिक फिल्म है। एक लड़का जो एक तरफा प्यार की चुनौतियों से गुजरता है। उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ भावनाएं उसके दिल में बस चुकी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी।

4. मिक्की 17

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये साल 2025 में बनी अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म है। अंतरिक्ष में इंसान दुनिया बसाने के मिशन पर हैं। ऐसे में मिक्की 17 नाम के कर्मचारी को एक बर्फीले ग्रह की खोज के लिए भेजा जाता है।

5. लव हर्ट्स

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: लव हर्ट्स एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। एक खतरनाक क्राइम लॉर्ड जो अपराध की दुनिया छोड़कर रियल एस्टेट एजेंट बन गया है। इस क्राइम लॉर्ड के जीवन में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब वो फिर से एक बार उस दुनिया में कदम रखने को मजबूर हो जाता है।

6. द लास्ट हाउस

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: द लास्ट हाउस एक अमेरिकी हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है। एक परिवार अपने ही घर में बंद हो जाता है। वो चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनके सामने खुद को एक खतरनाक एनर्जी से बचाए रखने की चुनौती है।

7. लेनिन

ओटीटी: जी5

फिल्म/सीरीज के बारे में: लेनिन एक तमिल एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी श्रीरामपुरम नामक गांव के एक लड़के की कहानी है जो अपने गांव में एक त्योहार से जुड़े हिंसा के खूनी खेल को रोकने के प्रयास में रहता है।

8. नूरू सामी

ओटीटी: जी5

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये तमिल भाषा की एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक मां और बेटे के इमोशनल बॉन्ड को दिखाती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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