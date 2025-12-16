Filmfare OTT Awards 2025: ‘पाताल लोक’ से लेकर ‘ब्लैक वारंट’ तक, जानिए किसने कहां मारी बाजी
Filmfare OTT Awards 2025: ओटीटी की दुनिया में कॉम्पटिशन इतनी तेजी से बढ़ा है कि किसी ने शायद ही उम्मीद की थी। हर रोज ढेरों फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर आती हैं, लेकिन इनमें बेस्ट हो पाना एक अलग ही तरह की चुनौती है।
Filmfare OTT Awards 2025: मुंबई में 15 दिसंबर को 6वें फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स का का आयोजन हुआ। इस इवेंट में ओटीटी की दुनिया के तमाम मशहूर चेहरे शामिल रहे। आलिया भट्ट से लेकर विक्की कौशल तक इस इवेंट का हिस्सा बने। एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्निकल टीम के लोगों को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया। 'पाताल लोक सीजन 2', 'ब्लैक वारंट' और 'खौफ' जैसे वेब शोज ने खूब अवार्ड बटोरे, जबकि 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स', 'स्टोलन' और 'सेक्टर 36' जैसी फिल्मों ने भी अपनी धाक जमाई।
तो चलिए जान लेते हैं पूरी लिस्ट कि किस वेब सीरीज को कौन सी सीरीज में अवॉर्ड मिला है और कौन से एक्टर्स ने टॉप एक्टर्स की कैटेगरी में बाजी मारी है। फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 के सभी विजेताओं की लिस्ट नीचे दी गई है।
बेस्ट डायरेक्टर (सीरीज)
विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, एम्बीएका पंडित और रोहिन रवेंद्रन
(ब्लैक वारंट)
बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स)
पाताल लोक – सीजन 2
बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज (क्रिटिक्स)
अनुभव सिन्हा
(IC 814: द कंधार हाइजैक)
बेस्ट डायरेक्टर (सीरीज)
नागेश कुकुनूर
(द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस)
बेस्ट एक्टर, सीरीज (पुरुष): ड्रामा
जयदीप अहलावत
(पाताल लोक – सीजन 2)
बेस्ट एक्टर, सीरीज (पुरुष, क्रिटिक्स): ड्रामा
जहान कपूर
(ब्लैक वारंट)
बेस्ट एक्ट्रेस, सीरीज: ड्रामा
मोनिका पंवार
(खौफ)
बेस्ट एक्ट्रेस, सीरीज (क्रिटिक्स): ड्रामा
रसिका दुग्गल
(शेखर होम)
बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल)
रात जवान है
(सुमीत व्यास)
बेस्ट एक्टर, सीरीज (पुरुष): कॉमेडी
बरुण सोबती (रात जवान है)
स्पर्श श्रीवास्तव (दुपहिया)
बेस्ट एक्ट्रेस, सीरीज: कॉमेडी
अनन्या पांडे
(कॉल मी बे)
बेस्ट सहायक एक्टर, सीरीज (पुरुष): ड्रामा
राहुल भट्ट
(ब्लैक वारंट)
बेस्ट सहायक एक्ट्रेस, सीरीज: ड्रामा
तिलोत्तमा शोम
(पाताल लोक – सीजन 2)
बेस्ट सहायक एक्टर, सीरीज (पुरुष): कॉमेडी
विनय पाठक
(ग्राम चिकित्सालय)
बेस्ट सहायक एक्ट्रेस, सीरीज: कॉमेडी
रेणुका शहाणे
(दुपहिया)
बेस्ट नॉन-फिक्शन ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल)
एंग्री यंग मेन
(नम्रता राव)
बेस्ट कहानी, सीरीज
स्मिता सिंह (खौफ)
सुदीप शर्मा (पाताल लोक – सीजन 2)
बेस्ट ओरिजिनल पटकथा, सीरीज
सुदीप शर्मा, अभिषेक बनर्जी, राहुल कनोजिया, तमाल सेन
(पाताल लोक – सीजन 2)
बेस्ट रूपांतरित पटकथा, सीरीज
सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय
(ब्लैक वारंट)
बेस्ट संवाद, सीरीज
अनुभव सिन्हा, त्रिशांत श्रीवास्तव
(IC 814: द कंधार हाइजैक)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, सीरीज
पंकज कुमार
(खौफ)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सीरीज
प्रिया सुहास, सुरभि वर्मा
(फ्रीडम ऐट मिडनाइट)
बेस्ट एडिटिंग, सीरीज
तान्या छाबड़िया
(खौफ)
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सीरीज
आयशा दासगुप्ता
(फ्रीडम ऐट मिडनाइट)
बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, सीरीज
अलोकनंदा दासगुप्ता
(खौफ)
बेस्ट VFX, सीरीज
फैंटम FX
(खौफ)
बेस्ट साउंड डिजाइन, सीरीज
बिग्याना दहाल
(खौफ)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम, सीरीज
आकाशदीप सेनगुप्ता
(बंदिश बैंडिट्स – सीजन 2)
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, सीरीज
पुष्कर सुनील महाबल
(ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे – लव किल्स)
नए एक्टर का ब्रेकथ्रू प्रदर्शन (मेल), सीरीज
अनुराग ठाकुर
(ब्लैक वारंट)
नए एक्टर का ब्रेकथ्रू प्रदर्शन (फीमेल), सीरीज
लिसा मिश्रा
(कॉल मी बे)
- फिल्म कैटेगरी (वेब ओरिजिनल)
बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल
गर्ल्स विल बी गर्ल्स
बेस्ट डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म
शुचि तलाटी
(गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स)
द मेहता बॉयज
(बोमन ईरानी)
बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल)
अभिषेक बनर्जी
(स्टोलन)
बेस्ट एक्ट्रेस, वेब ओरिजिनल फिल्म
सान्या मल्होत्रा
(मिसेज)
बेस्ट एक्टर (पुरुष, क्रिटिक्स), वेब ओरिजिनल फिल्म
विक्रांत मैसी
(सेक्टर 36)
बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल, क्रिटिक्स), वेब ओरिजिनल फिल्म
प्रीति पाणिग्रही
(गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
बेस्ट सहायक एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल)
दीपक डोबरियाल
(सेक्टर 36)
बेस्ट सहायक एक्ट्रेस, वेब ओरिजिनल फिल्म
कानी कुसरुति
(गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
बेस्ट कहानी, वेब ओरिजिनल फिल्म
करण तेजपाल, गौरव ढींगरा, स्वप्निल सालकर
(स्टोलन)
बेस्ट ओरिजिनल पटकथा, वेब ओरिजिनल फिल्म
अविनाश संपत, विक्रमादित्य मोटवाने
(कंट्रोल)
बेस्ट संवाद, वेब ओरिजिनल फिल्म
विजय मौर्य
(अग्नि)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, वेब ओरिजिनल फिल्म
ईशान घोष
(स्टोलन)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, वेब ओरिजिनल फिल्म
एक्रोपोलिस, सुमित बसु, स्निग्धा बसु, रजनीश हेडाओ
(अग्नि)
बेस्ट एडिटिंग, वेब ओरिजिनल फिल्म
जहान नोबल
(कंट्रोल)
बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, वेब ओरिजिनल फिल्म
स्नेहा खानवॉकऱ
(कंट्रोल)
बेस्ट साउंड डिजाइन, वेब ओरिजिनल फिल्म
सुस्मित बोब नाथ
(स्टोलन)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम, वेब ओरिजिनल फिल्म
जस्टिन प्रभाकरन, रोचक कोहली
(आप जैसा कोई)
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म
करण तेजपाल (स्टोलन)
आदित्य निम्बालकर (सेक्टर 36)
नए एक्टर्स का ब्रेकथ्रू प्रदर्शन (पुरुष), वेब ओरिजिनल फिल्म
शुभम वर्धन
(स्टोलन)
नए एक्टर्स का ब्रेकथ्रू प्रदर्शन (महिला), वेब ओरिजिनल फिल्म
आर्चिता अग्रवाल
(डिस्पैच)
- शॉर्ट फिल्म कैटेगरी
बेस्ट शॉर्ट फिल्म (पीपल्स चॉइस)
डिवोर्स
डायरेक्टर: राघव कंसल
बेस्ट एक्ट्रेस, शॉर्ट फिल्म
फातिमा सना शेख
फिल्म: आयशा
बेस्ट एक्टर, शॉर्ट फिल्म
अयान खान
फिल्म: चश्मा
बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फिक्शन)
आयशा
डायरेक्टर: निहित भावे
बेस्ट शॉर्ट फिल्म (नॉन-फिक्शन/डॉक्यूमेंट्री)
लंगूर
डायरेक्टर: हैदर खान
बेस्ट डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म
रेणुका शहाणे
फिल्म: धावपट्टी
