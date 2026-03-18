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'बेगम ऑफ क्राइम' सना मकबूल के लिए क्यों है खास? निडर किरदार के साथ ओटीटी स्पेस में रखा कदम

Mar 18, 2026 05:03 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Crime Thriller Web Series: हंगामा ओटीटी पर हाल ही में सीरीज बेगम ऑफ क्राइम रिलीज हुई है। इस सीरीज में बिग बॉस ओटीटी विनर सना मकबूल मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। ये सना मकबूल की पहली वेब सीरीज है। उन्होंने हमारे साथ सीरीज में अपने रोल को लेकर बात की। 

'बेगम ऑफ क्राइम' सना मकबूल के लिए क्यों है खास? निडर किरदार के साथ ओटीटी स्पेस में रखा कदम

अगर आप एक क्राइम थ्रिलर सीरीज की तलाश में हैं तो हम आपको हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई वेब सीरीज बेगम ऑफ क्राइम के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज में सना मकबूल लीड रोल में नजर आई हैं। बेगम ऑफ क्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक सीरीज है। बेगम ऑफ क्राइम सना मकबूल का ओटीटी डेब्यू प्रोजक्ट है। इस सीरीज में सना मकबूल के साथ एक्टर करण शर्मा नजर आए हैं। सना मकूबल ने हमारे साथ खास बातचीत में बताया कि उनके लिए एक क्राइम सीरीज में काम करना कैसा था। साथ ही, उन्होंने अपने रोल के बारे में भी बात की।

सवाल: कैसा था क्राइम सीरीज शूट करने का अनुभव?

जवाब: बेगम ऑफ क्राइम शूट करने का अनुभव शानदार था। मैं हंगमा ओटीटी और बेगम ऑफ क्राइम के मेकर्स की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने पावरफुल रोल के लिए मुझपर भरोसा दिखाया। क्राइम ड्रामाज में लेयर्स होती हैं, वो इंटेंस होते हैं, और एक एक्टर के तौर आपको वो इमोशन्स औप शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जिन्हें आप हमेशा नहीं निभा पाते। एक ऐसी स्टोरी के साथ ओटीटी स्पेस में कदम रखना मेरे लिए खुद को चुनौती देने और खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर विकसित होने जैसा था।

सवाल: कुछ दिनों पहले आपने अपनी सेहत समस्याओं को लेकर चर्चा की थी। क्या शूटिंग के दौरान लंबे शेड्यूल को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल था?

जवाब: सच कहूं तो ये मेरे लिए एक पर्सनल टेस्ट की तरह था। मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपना बेस्ट दे सकती हूं। ऐसे भी दिन होते थे जब मेरे लिए आसान नहीं होता था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ये कदम उठाया। 'बेगम ऑफ क्राइम' ने मुझे याद आया कि कभी-कभी जोखिम उठाना कितना जरूरी होता है, और मुझे गर्व है कि मैं इस शो का हिस्सा बन सकी और इसे पूरा कर सकी।

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सवाल: बेगम ऑफ क्राइम में आपके किरदार के बारे में क्या है खास?

जवाब: दिव्या के किरदार के लिए शूट करना मेरे लिए खास है। वो एक मजबूत किरदार है- लगभग बिल्कुल एक अंडरवर्ल्ड क्वीन के जैसे। इस किरदार के बारे में मुझे जो सबसे पसंद आया वो ये कि दिव्या एलिगेंस और खतरा दोनों को ही साथ लेकर चलती है। वो सुंदर है, लेकिन साथ ही उसमें पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया पर राज करने की ताकत और अधिकार भी है। ऐसा निडर किरदार निभाने में मुझे मजा आया।

सवाल: सोशल मीडिया के युग में आप कैसे खुद फैंस से जुड़े रहने और ट्रोल से अपने मेंटल पीस को बचाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं?

जवाब: जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया एक शानदार प्लेटफॉर्म है, और वो कनेक्शन मेरे लिए कीमती भी है। लेकिन, मैंने ये भी सीखा है कि अपने मेंटल पीस को कैसे बचाना है। हर कमेंट को रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है। मैं पॉजिटिविटी और असली सपोर्ट पर फोकस करती हूं, और मैं कोशिश करती हूं कि निगेटिविटी का मुझपर असर न हो।

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सवाल: यदि आपको अपने काम करने की प्राथमिकता के आधार पर इन तीनों को क्रम में रखना हो, तो आप किसे पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर रखेंगी?

जवाब: सच कहूं तो मेरे लिए जितनी कहानी और किरदार मैटर करते हैं, प्लेटफॉर्म उतना मैटर नहीं करता है। एक्टर के तौर पर हमें अपना 100 पर्सेंट देना होता है। लेकिन अगर आज के टाइम में मुझे चुनना पड़े तो ओटीटी बहुत रोमांचक है क्योंकि ये आपको कहानी को गहरे तरीके से कहने का मौका देता है, आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। इसके बाद. मैं कहूंगी फिल्में, और टीवी मेरे लिए हमेशा खास रहेगा क्योंकि वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी।

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बेगम ऑफ क्राइम की बात करें तो इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं। बेगम ऑफ क्राइम एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फेम के लिए अपने घर से भागती है। उसे पावर मिलती है। इस जर्नी में कैसे वो अंडरवर्ल्ड दुनिया में कदम रखती है, बेगम ऑफ क्राइम उसी की कहानी है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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Sana Makbul

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