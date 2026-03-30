धुरंधर 2 एक्ट्रेस सारा अर्जुन की इस शॉर्ट मूवी को यूट्यूब पर मिल चुके 4 मिलियन+ व्यूज, 17 मिनट में देख डालें
धुरंधर द रिवेंज के बाद सारा अर्जुन की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें वह छोटी सी दुलहन बनी दिख रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ हैं। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
सारा अर्जुन ने धुरंधर के दोनों पार्ट में काबिलेतारीफ एक्टिंग की है। अब धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज के बाद उनकी एक शॉर्ट फिल्म वायरल हो रही है। यह मूवी करीब 17 मिनट की है। एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। मूवी में उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। सारा के साथ पाठ मूवी में जैकी श्रॉफ यानी जग्गू दादा भी हैं। अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसे फटाफट निपटा सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
क्या है फिल्म की कहानी
फिल्म पाठ पांच हिस्सों में बंटी है- बीज, इच्छा, प्रस्ताव, विवाह और पाठ। फिल्म में सारा अर्जुन 12 साल की एक गरीब बच्ची कमली के रोल में है। जिसके पिता का नाम नाथूराम है। कमली पढ़ाई करने के बाद सरपंच के खेत में काम भी करती है। गांव का ही राम विलास कमली से शादी करना चाहता है। वह कमली के पिता को लालच देता है कि बेटी का सौदा कर ले, वह खुश भी रहेगी।
फिल्म में दिया गया है मैसेज
जैकी श्रॉफ फिल्म में 50 साल के विधुर केसर के रोल में हैं। वह नाथू के पास जाकर कमली की ऊंची बोली लगा देते हैं और राम विलास हार जाता है। कमली केसर के घर दुलहन बनकर आ जाती है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आपका दिल छू लेगा। फिल्म बेटियों की खरीद-फरोख्त की कड़वी सच्चाई पर बेस्ड है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया है।
कमली को खरीदने की दो वजहें
जैकी श्रॉफ फिल्म में सारा अर्जुन को खरीदते तो हैं लेकिन इसकी दो खूबसूरत वजहें होती हैं। सारा ने इस मूवी में बहुत प्यारी एक्टिंग की है। यूट्यूब पर इस फिल्म को 4.4 मिलियन लोग देख चुके हैं। लोगों ने तारीफ में कई सारे कमेंट्स किए हैं। कई लोग धुरंधर 2 देखने के बाद मूवी देख रहे हैं तो सारा के कमली और यालिना के रोल को कंपेयर कर रहे हैं। वहीं एक ने लिखा है, 17 मिनट में बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट है। एक ने लिखा है कि फिल्म देखने से पहले डर लग रहा था लेकिन एंड में काफी सुकून मिला। एक और ने लिखा है, इंस्टा पर रील वायरल होने के बाद देखी, बढ़िया शॉर्ट फिल्म है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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