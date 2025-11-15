Dining With The Kapoors: नेटफ्लिक्स के नए शो में दिखा कपूर परिवार, नीतू कपूर ने करीना को बताया ड्रामेटिक

संक्षेप: कपूर परिवार के नए शो डाइनिंग विद द कपूर्स नाम का नया शो आ रहा है। इस शो में कपूर परिवार और खाने का कनेक्शन दिखाया जाएगा। शो की पहली झलक में रणबीर को कुकिंग करते देखा जा सकता है।

कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर यश चोपड़ा और ऋतिक रोशन के रोशन फैमिली की जर्नी पर एक शो दिखाया गया था। इसके बाद सलीम-जावेद की जोड़ी पर भी एक प्रोग्राम आया जिसे ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। अब नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑडियंस को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। ये सरप्राइज है इंडस्ट्री के सबसे बड़े और पहले फिल्मी कपूर परिवार के ऊपर। नेटफ्लिक्स कपूर परिवार पर बना शो ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ ले आया है जिसका ट्रेलर दिल खुश कर देगा। इस ट्रेलर में रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर के अलावा ऐसे भी सदस्य हैं जिन्हें स्क्रीन पर कभी देखा नहीं गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शो की पहली झलक प्रोमो की शुरुआत रणबीर कपूर से होते हुए करीना तक पहुंचती है। इस शो में सभी राज कपूर का 100 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। इस प्रोमो में अरमान अपने नाना के जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी का अयोजन करते हैं जहां पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आता है। यहां नीतू कपूर भतीजी करीना को सबसे ड्रामेटिक इंसान बताती हैं। ये सुनकर सैफ अली खान के होश उड़ जाते हैं। रणबीर कुकिंग करते हैं। राज कपूर के बर्थडे के वीडियो देखाए जाते हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स को देखा जा सकता है। ऋषि कपूर का भी एक वीडियो दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कपूर्स सिर्फ खाने और हंसने की बात करते हैं। इस ट्रेलर से आलिया भट्ट गायब दिखीं उम्मीद है शो में उन्हें देखा जाएगा।

यूजर्स रिएक्शन इस शो की पहली झलक पर फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, ‘मैं इस शो का इंतजार कर रहा हूं’, एक अन्य ने लिखा, ‘बस इसी का इंतजार था’, एक और यूजर ने लिखा, ‘क्या आलिया भट्ट कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं?’ एक यूजर ने लिखा, ‘नीतू कपूर ने सही कहा, करीना कपूर सबसे बड़ी ड्रामेटिक हैं’।