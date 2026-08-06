नेटफ्लिक्स की मुसाफिर कैफे आई पसंद? OTT पर फटाफट देख डालें ये 7 सीरीज
मुसाफिर कैफे नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो हम आपको ओटीटी की 7 ऐसी रोमांटिक सीरीज के नाम बता रहे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
अगर आप रोमांटिक सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आपने अबतक मुसाफिर कैफे तो देख ही ली होगी। ये सीरीज रिलीज होने के बाद से ही नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी हुई है। मुसाफिर कैफे सुधा, चंदर और प्रीति की लव स्टोरी है। ये सीरीज दिव्य प्रकाश दुबे की इसी नाम की किताब पर आधारित है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो हम आपको 7 ऐसी रोमांटिक सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो आपका दिन बना देंगी।
1.ताज महल 1989
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: ये सीरीज साल 2020 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी साल 1989 में सेट की गई है। ये सीरीज अलग-अलग उम्र के लोगों के बीच प्यार की परिभाषा को दिखाती है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस सीरीज में नीरज काबी, गीतांजलि कुलकर्णी, शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और अंशुल चौहान जैसे कलाकार नजर आए हैं।
2. मॉडर्न लव मुंबई
OTT: प्राइम वीडियो
सीरीज के बारे में: मॉडर्न लव मुंबई एक एंथोलोजी है। इस सीरीज में 6 अलग-अलग कहानियां हैं जो प्यार के अलग-अलग रूपों के बारे में बात करती है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस सीरीज में अरशद वारसी, चित्रांगदा सिंह, सारिका ठाकुर और प्रतीक गांधी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
3. ब्रोकन बट ब्यूटीफुल
OTT: प्राइम वीडियो (सीजन 1) और जी5 (सीजन 2)
सीरीज के बारे में: ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीन सीजन आ चुके हैं। हालांकि, अब ओटीटी पर केवल दो सीजन ही मौजूद हैं। आपको ये दो सीजन बेहद इमोशनल करने वाले हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
4. मिसमैच्ड
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: डिंपल और ऋषि की कहानी पिछले तीन सीजन्स से लोगों को एंटरटेन कर रही है। एक गलतफहमी से शुरू हुआ डिंपल और ऋषि का रिश्ता शुरू होता है। ये रिश्ता तीन सीजन्स तक अपने उतार-चढ़ाव से गुजरता है। अब सीरीज का चौथा और आखिरी सीजन आनेवाला है। फैंस चौथे सीजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।
5. बारिश
OTT: जियो हॉटस्टार
सीरीज के बारे में: ये सीरीज साल 2019 में रिलीज हुई थी। गौरवी करमारकर और अनुज मेहता की ये लव स्टोरी काफी प्यारी है। दो अलग-अलग बैकग्राउंड से आनेवाले गौरवी और अनुज की शादी तय होती है। ये अरेंज्ड मैरिज में प्यार की परिभाषा ये सीरीज दिखाती है। सीरीज में शर्मन जोशी और आशा नेगी लीड रोल में नजर आई हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
6. ए सूटेबल बॉय
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: सीरीज की कहानी नए-नए आजाद हुए भारत में दो प्यार करने वालों की कहानी दिखाती है। ये सीरीज विक्रम सेठ की साल 1993 में आई इसी नाम की किताब पर आधारित है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।
7. लिटिल थिंग्स
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: लिटिल थिंग्स का पहला एपिसोड साल 2016 में आया था। ध्रुव और काव्या की लव स्टोरी एक गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की तरह शुरू होते-होते सगाई तक पहुंचती है। एक यंग कपल की इस लव स्टोरी के चार सीजन हैं। इसकी आईएडीबी रेटिंग 8.2 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना