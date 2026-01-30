धुरंधर के ओटीटी वर्जन में क्यों कम दिख रहा है रनटाइम, क्या कट गए इम्पॉर्टेंट सीन?

संक्षेप: Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। इसके ओटीटी वर्जन का रन टाइम थिएटर से 10 मिनट कम दिख रहा है। यहां जानें क्या वजह हो सकती है।

धुरंधर की ओटीटी रिलीज का इंतजार पूरा हो चुका है। 30 जनवरी को मूवी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। फिल्म पर लोगों के रिएक्शंस आने लगे हैं। लोगों को लग रहा था कि ओटीटी पर फिल्म अनकट होगी। कुछ अनदेखे सीन्स देखने को मिलेंगे लेकिन नेटफ्लिक्स वर्जन की ड्यूरेशन थिएटर वर्जन से कम है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद फिल्म में कुछ इम्पॉर्टेंट सीन काट दिए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि क्या वजह है जो नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रनटाइम कम दिख रहा है।

करीब 10 घंटे कम दिख रही ड्यूरेशन 2025 में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली फिल्म धुरंधर अब ओटीटी पर भी देखी जा सकती है। जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए या फिर से फिल्म देखना चाहते हैं, वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मूवी 30 जनवरी से स्ट्रीम हुई है। कई लोग ओटीटी वर्जन नहीं देख पाए हैं। हालांकि उत्सुकता है कि क्या कुछ नए सीन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ओटीटी वर्जन में मूवी का ड्यूरेशन 3 घंटे 25 मिनट दिख रहा है। थिएटर में फिल्म 3 घंटे 34 मिनट दिखाई गई। X पर एक मूवी ट्रैकर ने पोस्ट किया है, धुरंधर ओटीटी पर 10 मिनट कट। थिएट्रिकल वर्जन 3 घंटे 34 मिनट। ओटीटी नेटफ्लिक्स वर्जन 3 घंटे 25 मिनट। लग रहा है कि ओटीटी वर्जन के लिए कुछ अहम सीन काट दिए गए हैं।





लोगों ने गेस किया, क्या हो सकती है वजह इस पर कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ओटीटी वर्जन छोटा क्यों है। एक ने लिखा है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर प्लेबैक 25Fps सेकंड यूज होता है जबकि फिल्म 24Fps यूज होती हैं। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स पर प्लेबैक 4% फास्ट होगा। इसका मतलब है 9 मिनट छोटा रनटाइम।



