धुरंधर के ओटीटी वर्जन में क्यों कम दिख रहा है रनटाइम, क्या कट गए इम्पॉर्टेंट सीन?

धुरंधर के ओटीटी वर्जन में क्यों कम दिख रहा है रनटाइम, क्या कट गए इम्पॉर्टेंट सीन?

संक्षेप:

Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। इसके ओटीटी वर्जन का रन टाइम थिएटर से 10 मिनट कम दिख रहा है। यहां जानें क्या वजह हो सकती है।

Jan 30, 2026 10:21 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर की ओटीटी रिलीज का इंतजार पूरा हो चुका है। 30 जनवरी को मूवी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। फिल्म पर लोगों के रिएक्शंस आने लगे हैं। लोगों को लग रहा था कि ओटीटी पर फिल्म अनकट होगी। कुछ अनदेखे सीन्स देखने को मिलेंगे लेकिन नेटफ्लिक्स वर्जन की ड्यूरेशन थिएटर वर्जन से कम है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद फिल्म में कुछ इम्पॉर्टेंट सीन काट दिए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि क्या वजह है जो नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रनटाइम कम दिख रहा है।

करीब 10 घंटे कम दिख रही ड्यूरेशन

2025 में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली फिल्म धुरंधर अब ओटीटी पर भी देखी जा सकती है। जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए या फिर से फिल्म देखना चाहते हैं, वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मूवी 30 जनवरी से स्ट्रीम हुई है। कई लोग ओटीटी वर्जन नहीं देख पाए हैं। हालांकि उत्सुकता है कि क्या कुछ नए सीन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ओटीटी वर्जन में मूवी का ड्यूरेशन 3 घंटे 25 मिनट दिख रहा है। थिएटर में फिल्म 3 घंटे 34 मिनट दिखाई गई। X पर एक मूवी ट्रैकर ने पोस्ट किया है, धुरंधर ओटीटी पर 10 मिनट कट। थिएट्रिकल वर्जन 3 घंटे 34 मिनट। ओटीटी नेटफ्लिक्स वर्जन 3 घंटे 25 मिनट। लग रहा है कि ओटीटी वर्जन के लिए कुछ अहम सीन काट दिए गए हैं।

लोगों ने गेस किया, क्या हो सकती है वजह

इस पर कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ओटीटी वर्जन छोटा क्यों है। एक ने लिखा है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर प्लेबैक 25Fps सेकंड यूज होता है जबकि फिल्म 24Fps यूज होती हैं। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स पर प्लेबैक 4% फास्ट होगा। इसका मतलब है 9 मिनट छोटा रनटाइम।

अब पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार

धुरंधर का पार्ट 2 मार्च 19 को रिलीज हो रहा है। पहले पार्ट के एंड क्रेडिट में इसकी कुछ झलकियां दिखाई जा चुकी हैं। कहानी फ्लैशबैक में चलने का हिंट मिल रहा है जिसमें हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) की बैक स्टोरी दिखाई देगी कि कैसे जसकीरत सिंह रांगी को पाकिस्तान में एजेंट बनाकर भेजा गया। रहमान डकैत का रोल पहले पार्ट में काफी पसंद किया गया था। यह भी खबरें हैं कि दूसरे पार्ट के फ्लैशबैक में अक्षय खन्ना होंगे। धुरंधर के पहले पार्ट में फ्लिपराची का गाना फस्ला काफी पसंद किया गया था। खबरें हैं कि दूसरे पार्ट में भी दर्शकों के लिए ऐसा सरप्राइज हो सकता है। धुरंधर भारत में सिंगल लैंग्वेज हिंदी फिल्मों में पहली मूवी है जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन नेट 1428 करोड़ रुपये के आसपास है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
