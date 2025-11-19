रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में आएंगी 'DCP वर्तिका'? पाताललोक के ‘हाथीराम’ संग करना चाहती हैं काम

Hindustan Hindi News
संक्षेप: नेटफ्लिक्स सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 रिलीज हो चुका है। सीजन 3 फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सीरीज 3 की शेफाली शाह ने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और पाताल लोक के हाथीराम चौधरी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। 

Wed, 19 Nov 2025 11:18 AM Harshita Pandey
नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है। तीनों सीजन में शेफाली शाह लीड रोल में नजर आई हैं। शेफाली शाह को फैंस कॉप की भूमिका में खूब पसंद कर रहे हैं। दिल्ली क्राइम की वर्तिका चतुर्वेदी (शेफाली शाह) ने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और पाताल लोक के हाथीराम चौधरी संग काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि कितना दिलचस्प होगा कि अगर वर्तिका चतुर्वेदी और हाथीराम चौधरी का क्रॉसओवर होगा।

क्या है वर्तिका चतुर्वेदी की सुपरपावर

जूम से खास बातचीत में शेफाली शाह से पूछा गया कि क्या वर्तिका रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती हैं? इसपर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। मुझे लगता है कि वो अपनी लीग की सुपरहीरो हैं। उसकी सुपरपावर ये है कि वो बहुत ऑथेंटिक, रॉ और सच्ची हैं। ये सवाल आपको रोहित शेट्टी से पूछना चाहिए।

हाथीराम चौधरी के साथ काम करना चाहती हैं वर्तिका

उन्होंने आगे कहा, “मैंने हमेशा इस बारे में सोचा है कि कितना दिलचस्प होगा कि हाथीराम चौधरी (पाताल लोक सीरियल का किरदार) और वर्तिका साथ में काम करें। वो बहुत मजेदार होगा।”

हाथीराम(जयदीप अहलावत) और वर्तिका के क्रॉसओवर के बारे में बात करते हुए शेफाली ने कहा, “ये मेरे और जयदीप के बस के बाहर की बात है, तो दुख की बात है कि ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं होगा। लेकिन मैं एक्टर के तौर पर जयदीप से प्यार करती हूं, और हमने साथ में दो फिल्में की हैं, और मैं उनके साथ आगे प्रोजेक्ट्स करने का इंतजार नहीं कर सकती।”

