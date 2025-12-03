एनिमल को मिसोजिनिस्ट बताने पर ट्रोल हुईं रसिका दुग्गल, लोग बोले- खुद मिर्जापुर जैसा शो किया और…

संक्षेप: दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर जैसी सीरीज में नजर आ चुकीं रसिका दुग्गल ने हाल ही में रणबीर कपूर की एनिमल को मिसोजिनिस्ट बताया। रसिका का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोग उन्हें मिर्जापुर में काम करने के लिए ट्रोल करने लगे।

रणबीर कपूर की एनिमल को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। फिल्म को औरतों के खिलाफ और मिसोजिनिस्ट बताया गया। अब दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर जैसी सीरीज में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने भी रणबीर की फिल्म को मिसोजिनिस्ट बताया है। हालांकि, रसिका के इस कमेंट को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं खुद मिर्जापुर जैसी सीरीज में काम किया है और एनिमल को मिसोजिनिस्ट बता रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बरखा दत्त के साथ खास बातचीत में रसिका दुग्गल ने कहा, “मैं जो काम नहीं करूंगी वो है मिसोजेनी का जश्न मनाना और किसी प्रोपेंगडा फिल्म का हिस्सा बनना। आपको पता है, वो मैं नहीं करूंगी। वो मेरे लिए अस्वीकार्य है।”

एनिमल करने पर क्या बोलीं रसिका दुग्गल इसके बाद बरखा दत्त ने उनसे पूछा कि क्या वो एनिमल में काम करने के लिए कभी मानतीं? सवाल के जवाब में रसिका ने कहा, “नहीं। मुझे ऐसा किरदार निभाने में बहुत खुशी होगी जिसकी राजनीति मेरी राजनीति से मेल न खाती हो। और मैं, अक्सर ऐसा करती हूं। मेरा मतलब है, मैं असल जिंदगी में बीना त्रिपाठी नहीं हूं। मैं लोगों की हत्या करते और पुरुषों का फायदा उठाती नहीं घूमती हूं।”