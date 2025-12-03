एनिमल को मिसोजिनिस्ट बताने पर ट्रोल हुईं रसिका दुग्गल, लोग बोले- खुद मिर्जापुर जैसा शो किया और…

Hindustan Hindi News
Delhi Crime Actress Rashika Duggal Calls Ranbir Kapoor Mirzapur misogynist netizens troll her for working in mirzapur
दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर जैसी सीरीज में नजर आ चुकीं रसिका दुग्गल ने हाल ही में रणबीर कपूर की एनिमल को मिसोजिनिस्ट बताया। रसिका का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोग उन्हें मिर्जापुर में काम करने के लिए ट्रोल करने लगे। 

Wed, 3 Dec 2025 09:26 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणबीर कपूर की एनिमल को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। फिल्म को औरतों के खिलाफ और मिसोजिनिस्ट बताया गया। अब दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर जैसी सीरीज में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने भी रणबीर की फिल्म को मिसोजिनिस्ट बताया है। हालांकि, रसिका के इस कमेंट को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं खुद मिर्जापुर जैसी सीरीज में काम किया है और एनिमल को मिसोजिनिस्ट बता रही हैं।

बरखा दत्त के साथ खास बातचीत में रसिका दुग्गल ने कहा, “मैं जो काम नहीं करूंगी वो है मिसोजेनी का जश्न मनाना और किसी प्रोपेंगडा फिल्म का हिस्सा बनना। आपको पता है, वो मैं नहीं करूंगी। वो मेरे लिए अस्वीकार्य है।”

एनिमल करने पर क्या बोलीं रसिका दुग्गल

इसके बाद बरखा दत्त ने उनसे पूछा कि क्या वो एनिमल में काम करने के लिए कभी मानतीं? सवाल के जवाब में रसिका ने कहा, “नहीं। मुझे ऐसा किरदार निभाने में बहुत खुशी होगी जिसकी राजनीति मेरी राजनीति से मेल न खाती हो। और मैं, अक्सर ऐसा करती हूं। मेरा मतलब है, मैं असल जिंदगी में बीना त्रिपाठी नहीं हूं। मैं लोगों की हत्या करते और पुरुषों का फायदा उठाती नहीं घूमती हूं।”

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

अपने इस बयान के लिए रसिका सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। एक यूजर ने लिखा- कितना मजाकिया है...एनिमल को बुरा बता रही हैं और खुद मिर्जापुर किया है। एक ने लिखा- मिर्जापुर में इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है, अपने नौकर के साथ भी। एक ने लिखा- मिर्जापुर में सिर्फ मिसोजेनी ही है। मुझे लगता है कि एक्टर्स पर ऐसी बेवकूफ बातें कहने के लिए जोर दिया जाता है।

