Upcoming OTT Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जियोहॉटस्टार पर दिसंबर 2026 में 19 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। यहां देखिए उनके बारे में हर तरह की जानकारी।

दिसंबर में ओटीटी पर 19 फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी

December Release: दिसंबर 2026 में 19 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं। इसमें से 11 फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स पर, 4 अमेजन प्राइम वीडियो पर, 3 जियोहॉटस्टार पर और 1 सोनी लिव पर आने वाली हैं। तो चलिए आपको हम अपकमिंग 11 वेब सीरीज और 8 फिल्में के बारे में डिटेल में बताते हैं।

1. द मैन विद द बैग (The Man with the Bag) जॉनर: एक्शन कॉमेडी

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 2 दिसंबर 2026

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

फिल्म ‘द मैन विद द बैग’ की कहानी क्रिसमस के तोहफों की चोरी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में अर्नोल्ड श्वार्जनेगर सांता क्लॉज बने हैं। एक दिन स्विजल नाम का एल्फ (अक्वाफिना) सांता के तोहफे चुरा लेता है। तोहफे वापस पाने के लिए सांता वेंस (एलन रिचसन) की मदद लेते हैं। वेंस एक चोर है, जिसका नाम सांता की बुरे बच्चों वाली लिस्ट में है। अब वेंस कुछ दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर सांता के तोहफे वापस लाने की कोशिश करता है।

2. पंचायत सीजन 5 (Panchayat Season 5) जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 3 दिसंबर 2026

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

‘पंचायत’ के चार सीजन आ चुके हैं। वहीं अब ‘पंचायत’ का पांचवां सीजन आने वाला है। इस बार सचिव जी यानी अभिषेक (जितेंद्र कुमार) और नई प्रधान क्रांति देवी (सुनीता राजवार) के बीच की नोकझोंक दिखाई जाएगी। सचिव जी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ेगी।

3. प्राइड एंड प्रेजुडिस (Pride and Prejudice) जॉनर: पीरियड रोमांस, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 3 दिसंबर 2026

मशहूर लेखिका जेन ऑस्टेन की किताब 'प्राइड एंड प्रेजुडिस' पर बेस्ड ये सीरीज एक बार फिर एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की लव स्टोरी लेकर आ रही है। इस बार कहानी को नए अंदाज में दिखाया जाएगा, ताकि आज की पीढ़ी के दर्शक भी इससे जुड़ सकें। छह एपिसोड की इस ब्रिटिश सीरीज को डॉली एल्डरटन ने लिखा है और यूरोस लिन ने इसका निर्देशन किया है। इसमें जैक लोडेन मिस्टर डार्सी और एम्मा कोरिन एलिजाबेथ बेनेट के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, ओलिविया कोलमैन और रूफस सेवेल भी अहम भूमिकाओं में हैं।

4. देसु 7 (DeSu 7) जॉनर: एक्शन, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

सिनेमाघरों के बाद अब बंगाली सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी देव और शुभश्री गांगुली ओटीटी पर आ रहे हैं। उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है।

5. जो बचे हैं संग समेट लो (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) जॉनर: रोमांस, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फवाद खान और माहिरा खान जैसे लोकप्रिय पाकिस्तानी सितारों से सजी ये सीरीज मशहूर लेखिका फरहत इश्तियाक की किताब पर आधारित है। कहानी प्यार, टूटते रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव के इर्द-गिर्द घूमती है। पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव की वजह से ये सीरीज शायद इंडिया में न रिलीज हो।

6. डालिंब (Dalimb) जॉनर: ड्रामा, थ्रिलर

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भारतीय लोककथाओं को भी कहानी से जोड़ा गया है। फिल्म में जितेंद्र कुमार सूरज का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने बेटे आदि के साथ मुंबई की एक बड़ी बिल्डिंग में रहने आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनका बेटा अचानक गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के दौरान सूरज के साथ कई अजीब घटनाएं होती हैं।

7. ओ साथी रे (O Saathi Re) जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

इम्तियाज अली इस सीरीज के लेखक और शोरनर हैं, जबकि उनके भाई आरिफ अली ने इसका निर्देशन किया है। अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल इसमें लीड रोल में नजर आएंगे। कहानी एक ऐसे कपल की है, जो तलाक लेने वाला है। हालांकि, अलग होने की तैयारी के बीच दोनों के बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका रिश्ता किस मोड़ पर पहुंचता है।

8. सीन (Scene) जॉनर: एक्शन, कॉमेडी

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 4 दिसंबर 2026 (संभावित)

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

'आवेशम' फेम जीतू माधवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूर्या, नजरिया नाजिम और नस्लेन लीड रोल में हैं। फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। सिनेमाघरों में रिलीज होने के करीब चार हफ्ते बाद इसे ओटीटी पर लाने की उम्मीद है। इसे तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जा सकता है।

9. ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग सीजन 6 (Only Murders in the Building Season 6) जॉनर: मिस्ट्री, कॉमेडी

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 8 दिसंबर 2026

ओटीटी: जियोहॉटस्टार

इस सीजन में चार्ल्स (स्टीव मार्टिन), ओलिवर (मार्टिन शॉर्ट) और मेबल (सेलेना गोमेज) एक नए मर्डर केस की जांच करते नजर आएंगे। उनकी प्रतिद्वंद्वी पॉडकास्टर सिंडा कैनिंग (टीना फे) की हत्या के बाद तीनों जांच के सिलसिले में लंदन पहुंचते हैं। इस बार कहानी में कई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। ओलिविया कोलमैन, डेविड टेनेंट और सिमोन एश्ले जैसे ब्रिटिश सितारे गेस्ट भूमिकाओं में नजर आएंगे।

10. मैक्सटन हॉल सीजन 3 (Maxton Hall Season 3) जॉनर: रोमांस, टीन ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 9 दिसंबर 2026

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

इस लोकप्रिय जर्मन सीरीज के तीसरे और आखिरी सीजन में रूबी और जेम्स की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। मैक्सटन हॉल से निकाले जाने के बाद दोनों के सामने कई नई चुनौतियां होंगी। इस मुश्किल दौर में वे साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के रूबी के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। छह एपिसोड वाले इस सीजन का आखिरी एपिसोड 23 दिसंबर को रिलीज होगा।

11. बैड डे (Bad Day) जॉनर: कॉमेडी

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 11 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

कैमरून डियाज इस फिल्म में जॉय नाम की एक सिंगल मदर का किरदार निभा रही हैं। जॉय अपनी बेटी का फुटबॉल मैच देखने पहुंचना चाहती है, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक के बाद एक घटनाएं होने लगती हैं। पहले उसकी कार टो हो जाती है और फिर उस पर 30 डॉलर से ज्यादा की बैंक डकैती में शामिल होने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। फिल्म में जॉय के अगले 24 घंटों की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें उसे कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा।

12. डॉ. हसन (Dr Hassan) जॉनर: मेडिकल ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 11 दिसंबर 2026

ओटीटी: जियोहॉटस्टार

मशहूर अमेरिकी मेडिकल ड्रामा 'हाउस एमडी' के इंडियन रीमेक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल प्ले कर रहे हैं। वे एक ऐसे काबिल डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे, जो अपनी तेज समझ के साथ-साथ चिड़चिड़े स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। रोहन सिप्पी के निर्देशन में बनी इस सीरीज में दीया मिर्जा, स्मरण साहू, रहमत रतन और जेसन थम भी नजर आएंगे।

13. अनअकस्टम्ड अर्थ (Unaccustomed Earth) जॉनर: ड्रामा, रोमांस

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 17 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

झुम्पा लाहिड़ी की कहानी से प्रेरित ये सीरीज अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले भारतीय-अमेरिकी बंगाली परिवारों की जिंदगी दिखाएगी। कहानी पारुल चौधरी (फ्रीडा पिंटो) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई में पांच साल बिताने के बाद अमेरिका लौटती है। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने लवर अमित मुखर्जी (सिद्धार्थ) से होती है। इसके बाद पुरानी यादें और अधूरे रिश्ते उसकी जिंदगी में एक बार फिर हलचल मचाने लगते हैं।

14. कॉल मी बे सीजन 2 (Call Me Bae Season 2)

जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 17 दिसंबर 2026

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

अनन्या पांडे एक बार फिर बेला यानी बे चौधरी के किरदार में लौट रही हैं। अब उनका करियर पटरी पर आ चुका है, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक नई उलझन उनका इंतजार कर रही है। इस बार बे एक लव ट्राएंगल में फंसती नजर आएंगी। सीरीज में श्रुति हासन की भी नई एंट्री हुई है, जबकि वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद और मिनी माथुर अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे।

15. चोर निकल के भागा 2 (Chor Nikal Ke Bhaga 2)

जॉनर: हाइस्ट, थ्रिलर

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 17 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

यामी गौतम, सनी कौशल और शरद केलकर एक बार फिर इस थ्रिलर फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट में साथ नजर आएंगे। पहले पार्ट में कहानी हवाई जहाज में हुई लूट के इर्द-गिर्द बुनी गई थी, लेकिन इस बार कहानी क्रूज शिप में घूमेगी। यहां एक बेशकीमती ताज को चुराने के लिए कई लोग एक-दूसरे के खिलाफ चालें चलते नजर आएंगे। इस खतरनाक खेल में धोखा और साजिश किसे कहां पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिल्म में श्रेया चौधरी भी हैं।

16. रे गन (Ray Gunn) जॉनर: एनिमेशन, डिटेक्टिव नॉयर, साइंस फिक्शन

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 18 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

निर्देशक ब्रैड बर्ड अपनी नई एनिमेटेड फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी भविष्य के शहर मेट्रोपिया में रहने वाले प्राइवेट जासूस रेमंड गन (सैम रॉकवेल की आवाज) की है। रेमंड एक हत्या के मामले की जांच करता है, लेकिन इस केस का संबंध एलियंस और मशहूर मीडिया स्टार वीनस नोवा से जुड़ जाता है। इसके बाद वह कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। फिल्म में मर्डर मिस्ट्री और साइंस फिक्शन का मेल देखने को मिलेगा।

17. द फर्दर मिस-एडवेंचर्स ऑफ क्लिफ बूथ (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: फिल्म

रिलीज डेट: 23 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

2019 में आई फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' के सीक्वल में ब्रैड पिट एक बार फिर क्लिफ बूथ के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी क्वेंटिन टारनटिनो ने लिखी है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी डेविड फिंचर ने संभाली है। इस बार क्लिफ बूथ स्टंटमैन से आगे बढ़कर हॉलीवुड के एक फिक्सर के रूप में काम करता दिखाई देगा। यानी पर्दे के पीछे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मुश्किलें सुलझाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर होगी।

18. एमिली इन पेरिस सीजन 6 (Emily in Paris Season 6) जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामा

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 24 दिसंबर 2026

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

लिली कोलिन्स एक बार फिर एमिली कूपर के किरदार में लौट रही हैं। इस बार सीरीज की कहानी एमिली की जिंदगी में आए नए बदलावों पर केंद्रित होगी। अपने इटैलियन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एमिनी दोस्तों के साथ ग्रीस घूमने जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बार फिर शेफ गेब्रियल (लुकास ब्रावो) से होती है। अब देखना होगा कि एमिली और गेब्रियल के रिश्ते में इस बार क्या नया मोड़ आता है।

19. हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन (Harry Potter and the Philosopher's Stone) जॉनर: फैंटेसी, एडवेंचर

फिल्म है या सीरीज?: वेब सीरीज

रिलीज डेट: 25 दिसंबर 2026

ओटीटी: जियोहॉटस्टार