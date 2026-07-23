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भड़के समय रैना, सरकार से पूछा- बातचीत करके चीजों को सुलझाना कितना मुश्किल है?

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉमेडियन समय रैना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर स्टूडेंट्स का साथ दिया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि मामले को इतना बढ़ने क्यों दिया गया? पहले ही बातचीत करके मामला हल क्यों नहीं किया?

भड़के समय रैना, सरकार से पूछा- बातचीत करके चीजों को सुलझाना कितना मुश्किल है?

देशभर में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों के इस आंदोलन को मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) का भी समर्थन मिला है। समय रैना ने सोशल मीडिया पर छात्रों के पक्ष में आवाज उठाते हुए व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

समय रैना ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है?

समय रैना ने लिखा, ‘स्टूडेंट्स बस एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। यार, बातचीत करके चीजों को सुलझाना कितना मुश्किल है? मामले को इतना बढ़ने ही क्यों दिया जाता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम ही अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने का जरिया होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जाएगी। इसका कोई ठोस और पॉजिटिव हल निकलेगा।’

समय रैना का स्टूडेंट्स के पक्ष में किया गया पोस्ट

इन सेलेब्स ने भी दिया स्टूडेंट्स का साथ

न केवल इन्फ्लुएंसर्स, बल्कि बॉलीवुड हस्तियों ने भी छात्रों के इस दर्द और संघर्ष को समझा है। शबाना आजमी, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज जैसे अनुभवी कलाकारों ने खुद जमीन पर उतरकर और विरोध-प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी, नंदिता दास, आयुष शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन और स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर समेत कई अन्य सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाया है।

दिल्ली में क्यों चल रहा है प्रोटेस्ट, क्यों हो रही है भूख हड़ताल?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारी शिक्षा के क्षेत्र में कथित अनियमितताओं, खासकर NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनकी मांगों को जायज मान इस महीने की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। आज भी सोनम वांगचुक अनशन पर हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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samay raina

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