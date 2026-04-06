चिरैया के इस चर्चित सीन में हनीमून पर पूजा ने क्यों उठाया था ब्लेड, 'अरुण' सिद्धार्थ ने बताया
चिरैया वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी तो उसका एक सीन काफी विचलित करने वाला है। हनीमून पर गई लड़की अपने पति से बचने के लिए प्राइवेट पार्ट्स पर ब्लेड मार लेती है। अब एक्टर सिद्धार्थ ने इस सीन पर बात की है।
चिरैया वेब सीरीज के एक सीन ने हर दर्शक के रोंगटे खड़े कर दिए। यह सीन पूजा और अरुण के हनीमून का है। दोनों मनाली जाते हैं। वहां कुछ ऐसा होता है जो सोचकर भी सिहरन होती है। वेब सीरीज में अरुण का रोल सिद्धार्थ ने निभाया है। पूजा के रोल में प्रसन्ना हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे डरकर पूजा को ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कट करना पड़ना। डायरेक्टर ने उन्हें क्या ब्रीफ दिया था।
सीन के बारे में क्या समझाया गया था
सिद्धार्थ बताते हैं, 'जब शादी हुई थी तो हमारे ठीक सामने भैया-भाभी का रूम है। इसलिए अरुण के दिमाग में सुहागरात को लेकर जो चल रहा था वो सब नहीं हो पाता। घर पर लोग हैं, नीचे फंक्शन भी चल रहा है। फिर जब आप हनीमून पर जाते हो। तब वो आपका टाइम होता है कि जो भी फैंटेसी दिमाग में हैं, उन्हें पूरा करो क्योंकि आसपास कोई नहीं है। आप हनीमून पर हो और प्रैक्टिकली यही करने आए हो। यही ब्रीफ मुझे मिला था।'
क्या चल रहा था सिद्धार्थ के दिमाग में
सिद्धार्थ से पूछा गया कि ब्लेड वाला सीन करते वक्त वह क्या सोच रहे थे। इस पर सिड बोले कि अगर वह सिद्धार्थ की तरह सोचते तो वो सीन नहीं कर पाते। उस वक्त वह पूरी तरह से अरुण थे। वह बोले, 'उस वक्त मैं अरुण था जो सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता था। उसका उस वक्त सिर्फ एक गोल था कि फिजिकली इंटीमेट हो चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण के दिमाग में उस वक्त ये था कि अगर पूजा दरवाजा खोले और सच में पीरियड हुआ हो तो वह फिर भी वो सब करेगा। उस पॉइंट पर मेरी सोच वही थी, मुझमें इतनी हवस थी।'
उस वक्त क्या सोच रही थीं प्रसन्ना
प्रसन्ना ने बताया कि उनके मन में उस सीन के वक्त क्या था। वह बोलीं, 'मैं अभी भी ब्लैंक हूं। उस वक्त भी ब्लैंक थी। मुझे बस डर की और असहाय होने की फीलिंग थी। मैं इसे बता नहीं सकती।'
चिरैया के बारे में
चिरैया 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज है। इसमें मैरिटल रेप, महिलाओं की इच्छा, पितृसत्ता जैसे विषयों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। दिव्या दत्ता एक कम पढ़ी-लिखी बहू और जेठानी के रोल में हैं। जिनके बच्चे नहीं थे और देवर को बेटे की तरह पाला। उस देवर की शादी होती है तो कमलेश का सामना उसकी सुहागरात और शारीरिक रिश्ते से जुड़े कुछ चौकाने वाली बातों से होता है। फिर वह अपनी देवरानी को न्याय दिलाने की ठानती है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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