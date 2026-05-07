OTT पर हैं ये 15 बेस्ट थ्रिलर फिल्में, सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को कर रहे हैं रिकमंड
OTT Thriller Movies: मलयालम इंडस्ट्री की थ्रिलर फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती हैं। यही कारण है कि वीकेंड के पास आते ही हमने मलयालम की 15 बेस्ट थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट तैयार की है।
Best Malayalam Thrillers on OTT: अगर सस्पेंस और थ्रिल के शौकीन हैं, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ये 15 मलयालम फिल्में जरूर होनी चाहिए। अपनी बेहतरीन कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस की वजह से लोग सोशल मीडिया पर इन फिल्मों को रिकमंड कर रहे हैं। आइए आपको इन 15 फिल्मों के नाम, उनकी आईएमडीबी रेटिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं। (ये भी पढ़ें: 8 मई के दिन थिएटर्स में 6 फिल्में हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट)
1. नायट्टू (Nayattu)
IMDb रेटिंग: 8
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: पॉलिटिकल थ्रिलर
2. ऑपरेशन जावा (Operation Java)
IMDb रेटिंग: 8
ओटीटी: जी5
जॉनर: साइबर क्राइम थ्रिलर
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3. मेमोरिज (Memories)
IMDb रेटिंग: 8
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: सीरियल किलर मिस्ट्री
4. सूक्ष्मदर्शिनी (Sookshmadarshini)
IMDb रेटिंग: 7.8
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: साइकोलॉजिकल थ्रिलर
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5. एको (Eko)
IMDb रेटिंग: 7.7
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: थ्रिलर
6. इरट्टा (Iratta)
IMDb रेटिंग: 7.7
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: क्राइम थ्रिलर
7. भ्रमयुगम (Bramayugam)
IMDb रेटिंग: 7.7
ओटीटी: सोनी लिव
जॉनर: हॉरर और मिस्ट्री थ्रिलर
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8. थुडरम (Thudarum)
IMDb रेटिंग: 7.5
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: फैमिली और क्राइम ड्रामा
9. इलेवन (Eleven)
IMDb रेटिंग: 7.4
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर
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10. संभवम अध्यायम ओन्नु (Sambhavam Adhyayam Onnu)
IMDb रेटिंग: 7.3
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: सस्पेंस से भरपूर
11. कूमन (Kooman)
IMDb रेटिंग: 7.3
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर: मिस्ट्री थ्रिलर
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12. चुरूली (Churuli)
IMDb रेटिंग: 7
ओटीटी: सोनी लिव
जॉनर: हॉरर थ्रिलर
13. बोगनवेलिया (Bougainvillea)
IMDb रेटिंग: 6.4
ओटीटी: सोनी लिव
जॉनर: डार्क थ्रिलर
14. मिराज (Mirage)
IMDb रेटिंग: 6
ओटीटी: सोनी लिव
जॉनर: टाइम ट्रैवल थ्रिलर
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15. कन्नूर स्क्वाड (Kannur Squad)
IMDb रेटिंग: 7.6
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
जॉनर: एक्शन थ्रिलर
कंटेंट इज किंग
साउथ की ये फिल्में साबित करती हैं कि बिना बड़े बजट के भी केवल कंटेंट के दम पर दुनिया को जीता जा सकता है। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई फिल्म मिस की है, तो इस वीकेंड अपनी वॉचलिस्ट तैयार कर लें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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