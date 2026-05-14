15 मई से 17 मई के बीच ओटीटी पर देखें ये 6 डरावनी सीरीज, दमदार है रेटिंग, चौंकाने वाला है क्लाइमैक्स
अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो ये 6 हॉरर सीरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। इनमें न सिर्फ डरावने सीन हैं, बल्कि इनका अंत आपको हिलाकर रख देगा।
अगर आप हॉरर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं और इस वीकेंड (15 मई से 17 मई तक) ओटीटी पर कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस फिल्म में मैंने उन छह सीरीज की जानकारी दी है जो मैंने खुद देखी हैं और मुझे बहुत डरावनी लगी हैं।
1. Midnight Mass (मिडनाइट मास)
IMDb रेटिंग: 7.7
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
हिंदी में है?: हां
कहानी: इस फिल्म में एक छोटे से आईलैंड की कहानी दिखाई गई है जहां करिश्माई पादरी (फादर) के आने के बाद अजीबोगरीब और चमत्कारिक घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन चमत्कारों के पीछे एक खौफनाक और रूह कंपा देने वाला सच छिपा होता है।
ट्रेलर
2. The Haunting of Bly Manor (द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर)
IMDb रेटिंग: 7.4
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
हिंदी में है?: हां
कहानी: एक अमेरिका की लेडी इंग्लैंड के एक पुराने घर (Bly Manor) में दो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आती है। कुछ ही समय बाद उसको इस बात का एहसास होने लगता है कि उस घर में लोगों के साथ-साथ आत्माएं भी रहती हैं।
ट्रेलर
3. Harper’s Island (हार्पर्स आइलैंड)
IMDb रेटिंग: 7.4
ओटीटी: एप्पल टीवी
हिंदी में है?: नहीं
कहानी: कुछ दोस्त और परिवार एक आईलैंड पर शादी के लिए इकट्ठा होते हैं। ये वही आईलैंड होता है जहां सात साल पहले एक सीरियल किलर ने कत्लेआम मचाया था। धीरे-धीरे मेहमान एक-एक करके गायब होने लगते हैं और कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है।
ट्रेलर
4. Archive 81 (आर्काइव 81)
IMDb रेटिंग: 7.3
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
कहानी: एक आर्काइविस्ट (पुरानी फिल्मों को ठीक करने वाला) कुछ खराब हुईं वीडियो टेप्स को रिस्टोर करने का काम हाथ में लेता है। धीरे-धीरे ये आर्काइविस्ट एक लापता फिल्ममेकर और खतरनाक शैतानी कल्ट के जाल में फंसता चला जाता है।
ट्रेलर
5. Channel Zero (चैनल जीरो)
IMDb रेटिंग: 7.1
ओटीटी: प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी
हिंदी में है?: नहीं
कहानी: इसके अलग-अलग कई सारे सीजन हैं। इसका 'कैंडल कोव' और 'नो-एंड हाउस' सीजन बेहद डरावना माना जाता है।
ट्रेलर
6. American Horror Story (अमेरिकन हॉरर स्टोरी)
IMDb रेटिंग: 8.0
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
कहानी: इस सीरीज के अब तक 12 से ज्यादा सीजन आ चुके हैं। हर सीजन एक अलग डरावने विषय पर आधारित होता है।
1. मर्डर हाउस - 12 एपिसोड
2. असाइलम - 13 एपिसोड
3. कोवेन - 13 एपिसोड
4. फ्रीक शो - 13 एपिसोड
5. होटल - 12 एपिसोड
6. रोनोक - 10 एपिसोड
7. कल्ट - 11 एपिसोड
8. अपोकैलिप्स - 10 एपिसोड
9. 1984 - 9 एपिसोड
10. डबल फीचर - 10 एपिसोड
11. NYC - 10 एपिसोड
12. डेलिकेट - 9 एपिसोड
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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