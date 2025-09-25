'उसके घर में जो कल्चर है...', आर्यन खान के बारे में राघव जुयाल को थी ये गलतफहमी; वो दिल्लीवाला है

आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल एक अहम किरदार में नजर आए हैं। अब उन्होंने आर्यन खान के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे गलतफहमी थी कि आर्यन खान इंग्लिश में बात करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है। आर्यन खान की इस वेब सीरीज को खूब प्यार मिल रहा है। राघव जुयाल, लक्ष्य लालवानी, मनोज पाहवा, मोना सिंह, आन्या जैसे कलाकार इस सीरीज में नजर आए हैं। इस सीरीज के रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर सीरीज की क्लिप्स और आर्यन खान के बारे में बाते हो रही हैं। अब राघव जुयाल ने आर्यन खान के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें गलतफहमी थी कि आर्यन खान इंग्लिश में बात करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राघव ने कहा कि वो दिल्लीवाला है।

आर्यन खान के बारे में राघव को थी गलतफहमी स्क्रीन से खास बातचीत में आर्यन खान के बारे में बात करते हुए राघव जुयाल ने कहा, "मुझे गलतफहमी थी कि आर्यन भाई बाकियों की तरह बांद्रा में जो इंग्लिश बोलते हैं, वो भी वैसे ही इंग्लिश बोलता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है।"

राघव बोले- वो दिल्लीवाला है राघव ने आगे कहा, "उसके घर में जो उसका कल्चर है, उसको सिखाया गया है, वो दिल्लीवाला है। वो बिल्कुल साधारण हिंदी बोलता है सबके साथ, जब तक इंग्लिश बोलने की जरूरत न हो। उनकी हिंदी बहुत ही नेचुरली और कमांड के साथ आती है।"