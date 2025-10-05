'दरवाजे पर एयरपोर्ट जैसे स्कैनर', राघव ने बताया कैसा है मन्नत, बोले- मैंने गलती से...

शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर शाहरुख की झलक पाने को हर रोज बड़ी संख्या में फैंस आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें शाहरुख खान के घर के अंदर जाने का मौका मिलता है। ऐसा ही मौका बैड्स ऑफ बॉलीवुड के दौरान राघव जुयाल को मिला।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल शो की तैयारी के दिनों में शाहरुख खान के घर मन्नत जाने का मौका मिला। राघव शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उनके घर गए थे। राघव ने बताया कि शाहरुख खान के मन्नत में दरवाजे पर एयरपोर्ट जैसे स्कैनर हैं। राघव ने बताया कि मन्नत से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो शाहरुख खान के घर गए थे। ये बात सुनकर राघव की मां बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थीं।

मन्नत में हैं स्कैनर एनडीटीवी से खास बातचीत में राघव ने बताया कि जब वो पहली बार मन्नत में गए तो वहां दरवाजे पर एयरपोर्ट जैसे स्कैनर हैं। उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार मन्नत में गया, वहां पर एयरपोर्ट जैसे स्कैनर थे। मुझे वो सब झेलना पड़ा क्योंकि उस समय लोग सोचते थे, यह आदमी कौन है? क्या कोई काम ढूंढ़ने आया है?"

राघव ने गलती से पूछ लिया था ये सवाल राघव ने आगे बताया, “मैंने गलती से पूछ लिया कि आर्यन का कमरा कौन सा है? फिर मुझे एहसास हुआ कि ये शाहरुख खान का घर है, यहां आपके कमरे नहीं होते, यहां पूरा फ्लोर आपका होता है। आर्यन हंसा और कहा चलो ऊपर चलते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो फ्लोर उनका था। हम वहां बैठे और हमने जैम किया, और बाद में उसके दोस्तों के साथ डिनर के लिए गए।”