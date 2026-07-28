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अगस्त में शुरू होंगे 5 रिएलिटी शोज; नजर आएंगे एल्विश यादव, मुनव्वर फारुकी और तेजस्वी प्रकाश

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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August 2026 Reality Show: अगस्त 2026 में एक या दो नहीं, बल्कि 5 रिएलिटी शोज आ रहे हैं। इन रिएलिटी शोज में मुनव्वर फारुकी, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे।

5 Reality Shows Coming in August
अगस्त में शुरू होंगे 5 रिएलिटी शोज

अगस्त का महीना रिएलिटी शोज के लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाला है। एडवेंचर, ड्रामा, गेमिंग, हिप-हॉप और अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए छोटे पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़े रिएलिटी शोज वापसी कर रहे हैं। अगर आप भी थ्रिल और एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, तो अगस्त की ये लिस्ट आपके लिए ही है।

1. खतरों के खिलाड़ी सीजन 15

प्रीमियर डेट: 1 अगस्त

कहां देखें: कलर्स टीवी और जियो-हॉटस्टार

होस्ट: रोहित शेट्टी

कंटेस्टेंट्स: गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, अविनाश मिश्रा, जैस्मीन भसीन, हर्ष गुजराल, विशाल आदित्य सिंह, अविका गोर, शगुन शर्मा, फरहाना भट्ट और ओरी

यहां देखिए इसका ट्रेलर

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15

2. भोजपुरी बवाल

प्रीमियर डेट: 2 अगस्त

कहां देखें: कलर्स और जियो-हॉटस्टार

होस्ट: मनीषा रानी और कृष्णा अभिषेक

कंटेस्टेंट्स: भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अनफिल्टर्ड रिएलिटी शो आ रहा है। इसमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ-साथ तेज प्रताप यादव भी नजर आएंगे।

यहां देखिए इसका ट्रेलर

भोजपुरी बवाल

3. प्लेग्राउंड सीजन 5

प्रीमियर डेट: 1 अगस्त

कहां देखें: अमेजन एमएक्स प्लेयर

होस्ट: इसमें तीन मेंटॉर रहेंगे। एल्विश यादव केओ क्रैकेंस के, तेजस्वी प्रकाश रेजिंग सेंटॉर्स की और आरुष भोला पावर फीनिक्सेस के मेंटॉर बनेंगे।

क्या होगा खास?: देश का सबसे लोकप्रिय गेमिंग रिएलिटी शो 'प्लेग्राउंड' अपने 5वें सीजन के साथ वापस आ रहा है। इस बार एल्विश यादव, तेजस्वी प्रकाश और आरुष भोला मेंटॉर के रूप में गेमर्स का मार्गदर्शन करेंगे। गेमिंग टास्क, तगड़ी राइवलरी और ड्रामा का यह परफेक्ट मिक्स होगा।

यहां देखिए इसका ट्रेलर

प्लेग्राउंड सीजन 5

4. एमटीवी हसल सीजन 5

प्रीमियर डेट : 8 अगस्त

कहां देखें : एमटीवी और जियो-हॉटस्टार

होस्ट : लोकप्रिय रैपर और जज बादशाह इस सीजन में अपनी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं।

कंटेस्टेंट्स: देश के सबसे बड़े हिप-हॉप और रैप रिएलिटी शो का 5वां सीजन शुरू होने जा रहा है। अंडरग्राउंड रैपर्स और नए टैलेंट एक बार फिर स्टेज पर आग लगाने और दर्शकों को झूमने पर मजबूर करने के लिए तैयार हैं।

यहां देखिए इसका ट्रेलर

एमटीवी हसल सीजन 5

5. द ट्रेटर्स 2

प्रीमियर डेट: 13 अगस्त

कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो

होस्ट: करण जौहर

कंटेस्टेंट्स: मल्लिका शेरावत इस शो में नजर आएंगी। सामने आए ट्रेलर में मुनव्वर फारुकी और पूर्व झा की भी झलक नजर आई है। इसके अलावा उर्फी जावेद, अपूर्वा मुखीजा और एलनाज नोरौजी भी इसमें दिखेंगे। हालांकि, इनके अलावा कई और नए कंटेस्टेंट्स भी शो का हिस्सा होंगे, जिनकी जानकारी आने वाले वक्त में मिलेगी।

यहां देखिए इसका ट्रेलर

द ट्रेटर्स 2
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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