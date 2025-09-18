Aryan Khan The Bads of Bollywood First Review Out say Aryan Khan Has Killed It आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट रिव्यू आउट, कहा- बच्चे आपने तो..., Web-series Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजAryan Khan The Bads of Bollywood First Review Out say Aryan Khan Has Killed It

आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर काफी बज है और जब यह सीरीज रिलीज हो गई है तो इसका फर्स्ट रिव्यू सामने आया है और इसमें क्या कहा गया है आप भी इस खबर को पढ़कर जानें।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:54 AM
आर्यन खान ने वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड डेब्यू किया है। इस सीरीज की रिलीज से पहले बुधवार शाम को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी सितारे आए थे। अब सीरीज को लेकर पहला रिव्यू सामने आया है। फिल्ममेकर राहुल ढ़ोलकिया ने पहला रिव्यू किया है जिन्होंने शाहरुख की फिल्म रईस को डायरेक्ट किया था।

क्या दिया रिव्यू

उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘कितना एंटरटेनिंग और स्पूरी गूफी फर्स्ट एपिसोड रहा है आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो का। भाई बिंज करना पड़ेगा। बिलाल आपको बधाई हो मानव और आर्यन के साथ इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाने को लेकर। मुझे पता है इसमें कितना हार्ड वर्क लगा है। अमेजिंग गौरी खान और शाहरुख खान।’

इसके बाद राहुल ने फिल्म की कास्ट की भी तारीफ की और लिखा, सभी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। मजा आया, पब्लिक देखो इसे। बच्चे आपने तो मार ही दिया।

आशुतोष गोवारिकर की पत्नी का रिव्यू

फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर की पत्नी सुनीता ने भी एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, डियर आर्यन, बहुत बधाई इतनी शानदार, एंटरटेनिंग और फनी सीरीज बनाने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको हमेशा सक्सेस मिलती रहे।

सीरीज की बात करें तो इसमें लक्ष्य लालवानी, शहर बम्बा, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी, गौतमी कपूर हैं।

वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, करीना कपूर और रणवीर सिंह का कैमियो है। सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है।

