पापा शाहरुख खान को सीन समझाते दिखे आर्यन खान, यूजर्स बोले-सीरियस डायरेक्टर ऐसे काम निकलवाते हैं

हाल में आर्यन खान ने अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज में पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट किया था। अब इस बिहाइंड द सीन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आर्यन किंग खान को सीन समझाते नजर आ रहे हैं। दोनों काम को लेकर सीरियस लग रहे हैं।

आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला है। इस सीरीज में आर्यन खान ने लक्ष्य लालवानी, मोना सिंह, मनोज पाहवा जैसे एक्टर्स को डायरेक्ट किया था। एक्टर्स की इस लिस्ट में इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल थे। आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख को डायरेक्ट किया और अब शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्यन सीरियस लुक के साथ पिता शाहरुख को सीन समझाते नजर आ रहे हैं।

शाहरुख को सीन समझाते आर्यन खान शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने अपने इंस्टाग्राम पर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की शूटिंग के दौरान की दो तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आर्यन, किंग खान को सीन समझाते नजर आ रहे हैं। फैंस पिता और बेटे की इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। दोनों अपने काम को लेकर सीरियस लग रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, दोनों की हिट जोड़ी, एक और यूजर ने लिखा, ऐसा लग रहा है परछाई हैं दोनों, सिम्बा और मुसाफा एक साथ, एक अन्य यूजर ने लिखा, शाहरुख को कोई नहीं सिखा सकता। एक और यूजर ने लिखा, सीरियस डायरेक्टर ऐसे काम निकलवाते हैं।