आर्यन में हूबहू पापा शाहरुख खान सी है यह आदत, मनोज पहना ने बताया साथ काम करने का तजुर्बा

शाहरुख खान और आर्यन खान में हूबहू एक सी है यह आदत। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक्टर मनोज पहना ने बताया अपना अनुभव।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज का अनाउंसमेंट के वक्त से ही बज बना हुआ था। इसमें लक्ष्य लालवानी ने लीड रोल प्ले किया है और बॉबी देओल निगेटिव अवतार में नजर आए हैं। इसके अलावा राघव जुयाल, मोना सिंह, रजत बेदी गौतमी कपूर और मनोज पहना ने इसमें अहम किरदार निभाए हैं। एक इंटरव्यू में मनोज ने आर्यन खान के डायरेक्शन में काम करने का अपना तजुर्बा बताया।

बेटे में दिखती है शाहरुख की झलक मनोज पहना से जब पूछा गया कि आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, तो क्या आपको आर्यन खान में शाहरुख खान की झलक दिखी? तो उन्होंने जवाब दिया, "यार बाप की झलक बेटे में नहीं दिखेगी तो किसमें दिखेगी। अब जैसे मेरे बेटे को देख लो और फिर मेरी यंग एज की फोटो देख लो तो झलक दिखेगी ही दिखेगी। कुछ हरकतें भी शायद दिख जाएं।" मनोज ने कहा कि कुछ बाप-बेटे अलग होते हैं लेकिन कुछ चीजें एक सी भी होती हैं।