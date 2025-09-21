आर्यन में हूबहू पापा शाहरुख खान सी है यह आदत, मनोज पहना ने बताया साथ काम करने का तजुर्बा
शाहरुख खान और आर्यन खान में हूबहू एक सी है यह आदत। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक्टर मनोज पहना ने बताया अपना अनुभव।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज का अनाउंसमेंट के वक्त से ही बज बना हुआ था। इसमें लक्ष्य लालवानी ने लीड रोल प्ले किया है और बॉबी देओल निगेटिव अवतार में नजर आए हैं। इसके अलावा राघव जुयाल, मोना सिंह, रजत बेदी गौतमी कपूर और मनोज पहना ने इसमें अहम किरदार निभाए हैं। एक इंटरव्यू में मनोज ने आर्यन खान के डायरेक्शन में काम करने का अपना तजुर्बा बताया।
बेटे में दिखती है शाहरुख की झलक
मनोज पहना से जब पूछा गया कि आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, तो क्या आपको आर्यन खान में शाहरुख खान की झलक दिखी? तो उन्होंने जवाब दिया, "यार बाप की झलक बेटे में नहीं दिखेगी तो किसमें दिखेगी। अब जैसे मेरे बेटे को देख लो और फिर मेरी यंग एज की फोटो देख लो तो झलक दिखेगी ही दिखेगी। कुछ हरकतें भी शायद दिख जाएं।" मनोज ने कहा कि कुछ बाप-बेटे अलग होते हैं लेकिन कुछ चीजें एक सी भी होती हैं।
आर्यन में है शाहरुख की यह आदत
मनोज पहना ने आर्यन खान के साथ काम करने के अपने तजुर्बे के बारे में कहा, "लेकिन बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। एक चीज है, जैसा कि हमने सुना है और देखा है कि उनके पापा शाहरुख खान साहब बहुत मेहनती हैं, वर्कोहॉलिक (काम का नशा) हैं। काम करने पर आते हैं तो 18-20 घंटे लगे रहते हैं और यह हमने देखा भी है अपनी आंखों से। वही चीज, वही खूबी मैंने आर्यन में भी देखी है।" बता दें कि फिल्म से मनोज पहवा का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।