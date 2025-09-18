Aryan Khan Big Netflix Debut When and where to watch shah rukh khan son s Bads of bollywood salman khan aamir khan The Ba***ds of Bollywood OTT release: कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की सीरीज?, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजAryan Khan Big Netflix Debut When and where to watch shah rukh khan son s Bads of bollywood salman khan aamir khan

The Ba***ds of Bollywood OTT release: कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की सीरीज?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज रिलीज होने वाली है। इस सीरीज को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकते हैं आर्यन खान की पहली वेब सीरीज। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
The Ba***ds of Bollywood OTT release: कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की सीरीज?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज यानी 18 सिंतबर को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आर्यन खान ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में कई बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा।

कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की वेब सीरीज

आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज यानी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज रात साढ़े 12 बजे नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स होंगे। डायरेक्ट करने के साथ-साथ आर्यन खान ने इस सीरीज को लिखा भी है।

सीरीज में नजर आएंगे ये सितारे

आर्यन खान की इस सीरीज में किल एक्टर लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, मोना सिंह, बॉबी देओल, सहर बाम्बा,आन्या सिंह, गौतमी कपूर और मनोज पाहवा समेत कई बॉलीवुड सिलेब्स का कैमियो होगा।

आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की 17 सितंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। स्पेशल स्क्रीनिंग में कई बड़े चेहरे नजर आए। शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। शाहरुख ने पैप्स के साथ तस्वीरें भी क्लिक कराईं। बेटे आर्यन खान पैप्स के साथ शाहरुख की तस्वीरें खींचते नजर आए। कॉमेडियन समय रैना भी शाहरुख खान के बेटे की सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे।

aryan khan Shah Rukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।