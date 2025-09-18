The Ba***ds of Bollywood OTT release: कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की सीरीज?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज रिलीज होने वाली है। इस सीरीज को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकते हैं आर्यन खान की पहली वेब सीरीज।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज यानी 18 सिंतबर को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आर्यन खान ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में कई बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा।

कब और कहां देख सकेंगे आर्यन खान की वेब सीरीज आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज यानी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज रात साढ़े 12 बजे नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स होंगे। डायरेक्ट करने के साथ-साथ आर्यन खान ने इस सीरीज को लिखा भी है।

सीरीज में नजर आएंगे ये सितारे आर्यन खान की इस सीरीज में किल एक्टर लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, मोना सिंह, बॉबी देओल, सहर बाम्बा,आन्या सिंह, गौतमी कपूर और मनोज पाहवा समेत कई बॉलीवुड सिलेब्स का कैमियो होगा।