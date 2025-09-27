Aryan Khan Bads of Bollywood Season 2 Confirmed Rajat Bedi says it is in works netflix shah rukh khan series द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2 कंफर्म, रजत बेदी ने कहा- मुझे आशा है कि…, Web-series Hindi News - Hindustan
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2 कंफर्म, रजत बेदी ने कहा- मुझे आशा है कि…

आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के पहले सीजन को खूब पसंद किया गया है। अब सीरीज के दूसरे सीजन की बात चल रही है। सीरीज में नजर आए रजत बेदी ने सीरीज का सीजन 2 कंफर्म किया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:56 AM
आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रहा है। यह सीरीज ग्लोबल टॉप 10 (नॉन इंग्लिश) की लिस्ट में नंबर चार पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। शो को सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। पहले सीजन की सफलता के बीच शो के दूसरे सीजन की बात चल रही है। एक्टर रजत बेदी ने शो का सीजन 2 कंफर्म किया है।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2 कंफर्म

सीरीज में जराज सक्सेना का किरदार निभाने वाले रजत बेदी ने कहा कि सीजन 2 हो रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रजत ने कहा, "हां, सीजन 2 हो रहा है। उसपर काम चल रहा है। मुझे आशा है कि ऑडियंस सीजन 2 में मुझे और ज्यादा देखेगी।"

शो को मिली प्रतिक्रिया पर क्या बोले रजत बेदी

रजत बेदी ने इस शो से लंबे वक्त के बाद पर्दे पर वापसी की है। इस शो में उनके किरदार को भी खूब पसंद किया जा रहा है। शो में उनके किरदार को मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर बात करते हुए रजत ने कहा, “यह अविश्वसनीय है! सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार- मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी- हर कोई ये महसूस कर रहा है कि जैसे भगवान ने हमें सब एक साथ दे दिया हो।”

रजत ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन ने यू-टर्न लिया है। मुझे पूरी दुनिया से बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल का दौर हट गया है और अब सूरज चमक रहा है। शायद कोई और चीज इसलिए काम नहीं की क्योंकि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड होना था। भगवान का मेरे लिए प्लान था।

