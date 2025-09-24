Aryan Khan Bads of Bollywood Global Chart Top 10 Non English shows beats 2 8 Million Views in first week दुनियाभर में छाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड, टॉप 10 में हुई आर्यन खान की सीरीज की एंट्री, Web-series Hindi News - Hindustan
दुनियाभर में छाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड, टॉप 10 में हुई आर्यन खान की सीरीज की एंट्री

आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एंट्री नेटफ्लिक्स के ग्लोबल चार्ट के नॉन इंग्लिश शोज के टॉप 10 में हो गई है। एक हफ्ते में आर्यन खान की सीरीज के 2.8 मिलियन व्यूज हो गए हैं। यह सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 02:06 PM
आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की हर जगह चर्चा हो रही है। सीरीज को बहुत प्यार मिल रहा है। देश में ही नहीं, दुनियाभर में ये सीरीज देखी जा रही है। नेटफ्लिक्स के ग्लोबल चार्च के टॉप 10 शोज (नॉन इंग्लिश) इस शो की एंट्री हो गई है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड लिस्ट में चौथे नंबर पर है। आर्यन खान की ये वेब सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।

टॉप 10 में आर्यन खान की सीरीज की एंट्री

आर्यन खान की वेब सीरीज चौथे नंबर पर है। रिलीज के पहले हफ्ते में इस सीरीज के 2.8 मिलियन व्यूज हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर कोरियन फंतासी रोमांटिक सीरीज बॉन एपेटिट, योर मेजेस्टी है। ये सीरीज पिछले 5 हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में है। इस सीरीज के 6.5 मिलियन व्यूज हैं।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने इन सीरीज को छोड़ा पीछे

लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पेनिश थ्रिलर सीरीज बिलियनेयर्स बंकर का सीजन 1 है। इस सीरीज के 3.7 मिलियन व्यूज हैं। तीसरे नंबर पर सीरीज द डेड गर्ल्स है। यह सीरीज पिछले दो हफ्ते से टॉप 10 की लिस्ट में है। इस सीरीज के 3.1 मिलियन व्यूज हैं। चौथे पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। लिस्ट में 5वें नंबर पर यू एंड एवरीथिंग ऐल्स है। छठे नंबर पर द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी है, सातवें नंबर पर टू ग्रेव्स है, 8वें नंबर पर मैलेडिक्शन है, 9वें नंबर पर दंडदान सीजव 2 है और 10वें नंबर पर लव इज ब्लाइंड है।

आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इस सीरीज में कई बड़े स्टार्स ने कैमियो किया है। राघव जुयाल, लक्ष्य लालवानी, आन्या सिंह, बॉबी देओल, मनोज पाहवा और मोना सिंह जैसे सितारे अहम किरदार निभाते नजर आए हैं।

aryan khan The Bads of Bollywood

