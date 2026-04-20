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अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- मुझे फिल्ममेकर्स एक्टर नहीं समझते

Apr 20, 2026 11:39 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Archana Puran Singh: अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि ‘द कपिल शर्मा शो’ की वजह से फिल्ममेकर्स उन्हें एक्टर नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ सोफे पर बैठकर हंसना जानती हैं।

अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- मुझे फिल्ममेकर्स एक्टर नहीं समझते

अर्चना पूरन सिंह की फिल्म ‘टोस्टर’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अर्चना ने बताया कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा, ‘जब कपिल शर्मा का शो टीवी पर आता था तब हम हर साल 100 एपिसोड शूट करते थे। उन दिनों मेरे पास एक कॉल आया। उन्हें कहा कि फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में होगी और 25 दिन चलेगी। मेरे लिए कपिल के शो की शूटिंग छोड़कर कहीं जाना मुमकिन नहीं था इसलिए मुझे मना करना पड़ा।'

फिल्मों के ऑफर क्यों नहीं आ रहे?

अर्चना ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, ‘ऐसे करते-करते मैंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। बार-बार मना करने के कारण लोगों ने मुझे एक्टिंग के काम के लिए अप्रोच करना ही बंद कर दिया।’

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अब कैसे कर पा रही हैं फिल्में?

अर्चना बोलीं, ‘अब शो नेटफ्लिक्स पर आता है और हम सीजन वाइज शूट करते हैं इसलिए अब मेरे पास समय है। मुझे पूरे साल भारत में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ती तो अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैवल कर पाती हूं।’

कैसे मिला ‘टोस्टर’ का ऑफर?

अर्चना ने कहा, ‘राजकुमार ने मेरा काम ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में देखा था। ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में हमने पहली बार साथ का काम किया था तो उन्होंने ने ही मुझे ‘टोस्टर’ के लिए रिकमेंड किया। जिस तरह उस फिल्म की वजह से ‘टोस्टर’ मिली, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि ‘टोस्टर’ की वजह से और फिल्में मिलेंगी।’

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मुझे लोग एक्टर नहीं समझते- अर्चना

अर्चना ने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, ‘मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं फिल्ममेकर्स को यकीन नहीं दिला पा रही हूं। कोई भी मुझे रोल ऑफर नहीं कर रहा है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि मैं एक एक्टर हूं। उन्हें अब भी लगता है कि मैं कोई ऐसी इंसान हूं जो बस कुर्सी पर बैठकर हंसती रहती है।’

अर्चना पूरन सिंह का करियर

बता दें, अर्चना पूरन सिंह ने नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म 'जलवा' (1987) में लीड रोल प्ले कर पहली बार लाइमलाइट ली थी। हालांकि, इसके बाद उन्हें सपोर्टिंग रोल्स ही मिले। कभी वह 'बाज' और 'जज मुजरिम' जैसी फिल्मों में आइटम सॉन्ग करती नजर आईं। तो कभी वह 'इंसान', 'कुछ कुछ होता है', 'दे दना दन' और 'बोल बच्चन' जैसी फिल्मों में कॉमेडी करती नजर आईं। फिर साल 2019 में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह 'द कपिल शर्मा शो' में जज के तौर पर एंट्री ली।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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