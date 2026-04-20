अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- मुझे फिल्ममेकर्स एक्टर नहीं समझते
Archana Puran Singh: अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि ‘द कपिल शर्मा शो’ की वजह से फिल्ममेकर्स उन्हें एक्टर नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ सोफे पर बैठकर हंसना जानती हैं।
अर्चना पूरन सिंह की फिल्म ‘टोस्टर’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अर्चना ने बताया कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा, ‘जब कपिल शर्मा का शो टीवी पर आता था तब हम हर साल 100 एपिसोड शूट करते थे। उन दिनों मेरे पास एक कॉल आया। उन्हें कहा कि फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में होगी और 25 दिन चलेगी। मेरे लिए कपिल के शो की शूटिंग छोड़कर कहीं जाना मुमकिन नहीं था इसलिए मुझे मना करना पड़ा।'
फिल्मों के ऑफर क्यों नहीं आ रहे?
अर्चना ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, ‘ऐसे करते-करते मैंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। बार-बार मना करने के कारण लोगों ने मुझे एक्टिंग के काम के लिए अप्रोच करना ही बंद कर दिया।’
अब कैसे कर पा रही हैं फिल्में?
अर्चना बोलीं, ‘अब शो नेटफ्लिक्स पर आता है और हम सीजन वाइज शूट करते हैं इसलिए अब मेरे पास समय है। मुझे पूरे साल भारत में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ती तो अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैवल कर पाती हूं।’
कैसे मिला ‘टोस्टर’ का ऑफर?
अर्चना ने कहा, ‘राजकुमार ने मेरा काम ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में देखा था। ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में हमने पहली बार साथ का काम किया था तो उन्होंने ने ही मुझे ‘टोस्टर’ के लिए रिकमेंड किया। जिस तरह उस फिल्म की वजह से ‘टोस्टर’ मिली, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि ‘टोस्टर’ की वजह से और फिल्में मिलेंगी।’
मुझे लोग एक्टर नहीं समझते- अर्चना
अर्चना ने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, ‘मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं फिल्ममेकर्स को यकीन नहीं दिला पा रही हूं। कोई भी मुझे रोल ऑफर नहीं कर रहा है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि मैं एक एक्टर हूं। उन्हें अब भी लगता है कि मैं कोई ऐसी इंसान हूं जो बस कुर्सी पर बैठकर हंसती रहती है।’
अर्चना पूरन सिंह का करियर
बता दें, अर्चना पूरन सिंह ने नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म 'जलवा' (1987) में लीड रोल प्ले कर पहली बार लाइमलाइट ली थी। हालांकि, इसके बाद उन्हें सपोर्टिंग रोल्स ही मिले। कभी वह 'बाज' और 'जज मुजरिम' जैसी फिल्मों में आइटम सॉन्ग करती नजर आईं। तो कभी वह 'इंसान', 'कुछ कुछ होता है', 'दे दना दन' और 'बोल बच्चन' जैसी फिल्मों में कॉमेडी करती नजर आईं। फिर साल 2019 में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह 'द कपिल शर्मा शो' में जज के तौर पर एंट्री ली।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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