तस्करी से पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी इमरान हाशमी की ये स्पाई थ्रिलर सीरीज, 6.8 है रेटिंग
इमरान हाशमी इन दिनों अपनी वेब सीरीज तस्करी: द स्मगलर्स वेब को लेकर चर्चा में हैं। तस्करी आज यानी 14 जनवरी को रिलीज हुई है। इस रिलीज के बीच हम आपको इमरान हाशमी की पहली वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आज यानी 14 जनवरी को वेब सीरीज तस्करी: द स्मगलर्स वेब रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में इमरान एक कस्टम अधिकारी अर्जुन मीना की भूमिका में नजर आए हैं। इस वेब सीरीज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। इमरान हाशमी की इस वेब सीरीज की चर्चा के बीच हम आपको इमरान हाशमी की पहली वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इमरान हाशमी की डेब्यू वेब सीरीज का नाम बार्ड ऑफ ब्लड है।
2019 में रिलीज हुई थी इमरान की पहली वेब सीरीज
बॉर्ड ऑफ ब्लड साल 2019 में रिलीज हुई थी। बार्ड ऑफ ब्लड शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी थी। यह वेब सीरीज इसी नाम की किताब पर आधारित थी। शाहरुख खान को किताब का स्क्रीनप्ले इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने इसे सीरीज में बनाने का फैसला लिया।
वेब सीरीज में नजर आए थे ये सितारे
बार्ड ऑफ ब्लड एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज को रिभु दासगुप्ता और जय देव बनर्जी ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में इमरान हाशमी के अलावा शो में शोभिता धुलिपाला, कीर्ति कुल्हारी, विनीत कुमार सिंह, अभिषेक खान, जयदीप अहलावत और सोहम शाह जैसे कलाकार नजर आए थे।
कितनी है वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग?
अगर आपने अभी तक बार्ड ऑफ ब्लड नहीं देखी है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। इस सीरीज का केवल एक सीजन आया है और कुल 7 एपिसोड्स हैं।
क्या है फिल्म का प्लॉट?
बार्ड ऑफ ब्लड के प्लॉट की बात करें तो सीरीज की कहानी एक एक्स रॉ एजेंट कबीर आनंद (इमरान हाशमी) के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। कबीर रॉ छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए वापस बुलाया जाता है। उनपर भारती जासूसों को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने का काम सौंपा जाता है। उनके इस मिशन पर उन्हें तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
