प्राइम वीडियो टॉप 10 में ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में 9.2 IMDb रेटिंग वाले शो का नाम
Prime Top 10 Trending: अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहे टॉप 10 शोज और फिल्मों के नाम बता रहे हैं। अगर आपने अब तक ये शोज और फिल्में नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं।
अमेजन प्राइम वीडियो पर आज यानी 25 मार्च को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम बता रहे हैं। इन शोज और फिल्मों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में साउथ से लेकर हिंदी और हॉलीवुड फिल्मों और शोज के नाम शामिल हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्में और शोज नहीं देखे हैं तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं। इन शोज और फिल्मों के नाम के साथ-साथ हम आपको इनकी आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं।
विष्णु विन्यासम: लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विष्णु विन्यासम है। इस फिल्म को यदुनाथ मारुति राव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हुई थी।
एस्पिरेंट्स: लिस्ट में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा की वेब सीरीज एस्पिरेंट्स का नाम है। इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज का तीसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।
मर्सी: लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी थ्रिलर फिल्म मर्सी है। फिल्म अमेरिका में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। इस फिल्म को तिमुर बेकमंबेटोव ने डायरेक्ट किया है।
सूबेदार: लिस्ट में चौथे नंबर पर अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।
द हाउसमैड: लिस्ट में 5वें नंबर पर अंग्रेजी भाषा की मनोवैज्ञानिक क्राइम थ्रिलर फिल्म द हाउसमैड है। इस फिल्म को पॉल फीग ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
राहु केतु: लिस्ट में छठे नंबर पर कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा फिल्म राहु केतु है। फिल्म को विपुल विग ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। फिल्म में वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट और शालिनी पांडे नजर आई हैं।
लॉकडाउन: लिस्ट में 7वें नंबर पर तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म लॉकडाउन है। इस फिल्म को एआर जीवा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 है।
कपल फ्रेंडली: लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कपल फ्रेंडली' है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म को अश्विन चन्द्रशेखर ने डायरेक्ट किया है।
माय लॉर्ड: लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की राजनीतिक व्यंग्य फिल्म माय लॉर्ड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म को राजू मुरुगन ने डायरेक्ट किया है।
यंग शेरलॉक: लिस्ट में 10वें नंबर पर एक्शन ड्रामा सीरीज यंग शेरलॉक है। सीरीज का पहला सीजन रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। सीरीज को गाय रिची ने डायरेक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।