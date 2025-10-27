अमेजन प्राइम की 3 सबसे महंगी फिल्में और सीरीज, एक को बनाने में तो लगा दिए थे 38 अरब रुपये

संक्षेप: अमेजन प्राइम पर ढेरों ऑरिजनल फिल्में और वेब सीरीज मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उन फिल्मों और सीरीज के बारे में जानते हैं जिन्हें बनाने में हजारों करोड़ रुपये अमेजन प्राइम ने खर्च कर दिए थे।

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आए दिन नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं। इनमें से कई ऑरिजनल होती हैं जिन्हें अमेजन प्राइम ही रिलीज किया जाता है। ये फिल्में और सीरीज आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर देखने नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या आप इस कैटेगरी की सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं? इनको बनाने में अरबों रुपये की लागत आई थी। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में, साथ ही बताइए कि इनमें से आपने कितनी देखी हैं?

द टुमॉरो वॉर- भविष्य में चल रही एक ऐसे जंग की कहानी जिसे अगर इंसान हार गए तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। क्योंकि भविष्य में एलियन्स के साथ चल रही इस जंग में लोग कम पड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे में एक टाइम ट्रैवल तकनीक के जरिए भूतकाल से लोगों को लाया जाता है। इस फिल्म को बनाने में अमेजन प्राइम को 1660 करोड़ (16.6 अरब रुपये) रुपये खर्च करने पड़े थे।

हेड्स ऑफ स्टेट- कहानी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो आपस में अलग-अलग मुद्दों को लेकर भिड़ते रहते हैं। लेकिन फिर जब उनकी वायु सेना पर अचानक हमला होता है तो उन्हें समझ आया कि मामला गंभीर है। दुनिया पर मंडरा रहे इस संकट के चलते दोनों मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इस फिल्म को बनाने में अमेजन प्राइम वीडियो ने 1110 करोड़ रुपये खर्च किए थे।