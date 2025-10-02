Alia Bhatt Says Husband Ranbir Kapoor Love Trolling her says bond changed after Raha s Birth 2 Much with kajol twinkle आलिया भट्ट को ट्रोल करते हैं रणबीर कपूर, बताया- 'राहा के जन्म के बाद…', Web-series Hindi News - Hindustan
टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रणबीर को उन्हें ट्रोल करना पसंद है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बेस्ट फ्रेंड जैसा रिश्ता है। 

Thu, 2 Oct 2025 06:56 AM
ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में वरुण धवन और आलिया भट्ट मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़ी तमाम बातें की। वरुण ने कहा कि पिता बनने के बाद वो बदल गए हैं। वहीं, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रणबीर और वो दोस्त हैं और रणबीर और वो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। उन्होंने बताया कि बेटी की जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बदल गया है।

कैसे है आलिया और रणबीर का रिश्ता

रणबीर संग रिश्ते पर बात करते हुए आलिया ने कहा कि रणबीर और उनके बीच एक नेचुरल दोस्ती है। उनके बीच हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता रहा है। आलिया ने कहा कि उन्होंने रणबीर से इसलिए शादी की क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं और वो एर बहुत अच्छे इंसान हैं।

एक दूसरे को ट्रोल करना पसंद करता है ये कपल

आलिया ने बताया कि दोनों एक दूसरे को ट्रोल करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, "100 पर्सेंट मुझे उस शख्स को ट्रोल करना सबसे ज्यादा पसंद है। और उन्हें (रणबीर) जिस शख्स को सबसे ज्यादा ट्रोल करना पसंद है वो मैं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत नेचुरल डायनामिक होता है।"

राहा के जन्म के बाद बदला आलिया और रणबीर का रिश्ता

आलिया ने आगे बताया कि बेटी के जन्म के बाद उन दोनों का बॉन्ड बदल गया है। अब उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि वो लोग अब एक यूनिट हैं। वहीं, आलिया ने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने किसी बड़ी लोकेशन पर नहीं बल्कि घर में ही शादी का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि हमें अपने करीबी लोग अपने पास चाहिए थे। हम अपनी शादी वाले दिन लोगों को अटेंड नहीं करना चाहते थे।

