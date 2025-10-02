आलिया भट्ट को ट्रोल करते हैं रणबीर कपूर, बताया- 'राहा के जन्म के बाद…'

टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रणबीर को उन्हें ट्रोल करना पसंद है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बेस्ट फ्रेंड जैसा रिश्ता है।

ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में वरुण धवन और आलिया भट्ट मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़ी तमाम बातें की। वरुण ने कहा कि पिता बनने के बाद वो बदल गए हैं। वहीं, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रणबीर और वो दोस्त हैं और रणबीर और वो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। उन्होंने बताया कि बेटी की जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बदल गया है।

कैसे है आलिया और रणबीर का रिश्ता रणबीर संग रिश्ते पर बात करते हुए आलिया ने कहा कि रणबीर और उनके बीच एक नेचुरल दोस्ती है। उनके बीच हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता रहा है। आलिया ने कहा कि उन्होंने रणबीर से इसलिए शादी की क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं और वो एर बहुत अच्छे इंसान हैं।

एक दूसरे को ट्रोल करना पसंद करता है ये कपल आलिया ने बताया कि दोनों एक दूसरे को ट्रोल करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, "100 पर्सेंट मुझे उस शख्स को ट्रोल करना सबसे ज्यादा पसंद है। और उन्हें (रणबीर) जिस शख्स को सबसे ज्यादा ट्रोल करना पसंद है वो मैं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत नेचुरल डायनामिक होता है।"