'इंडियन डोनाल्ड ट्रंप' को देख आलिया भट्ट की बोलती हुई बंद, लेटेंट कंटेस्टेंट ने एक्ट्रेस को किया रोस्ट
India's Got Latent: समय रैना के शो में डोनाल्ड ट्रंप बनकर आए एक कंटेस्टेंट ने आलिया भट्ट को रोस्ट किया। आलिया भट्ट भी उनके रोस्ट को एंजॉय करती दिखीं। उस कंटेस्टेंट को देख आलिया भट्ट उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाईं।
इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 का पहला एपिसोड धमाकेदार रहा है। 16 घंटे में इस शो को 17 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पहले एपिसोड में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, आशीष सोलंकी गेस्ट बनकर पहुंचे। शो में आए एक कंटेस्टेंट अविनाश अग्रवाल पहले एपिसोड में विनर बने। अविनाश डोनाल्ड ट्रंप बनकर आए थे और उन्होंने एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जमकर रोस्ट किया। आलिया भट्ट ने रोस्ट को स्पोर्टिंगली लिया। आलिया अपने रोस्ट पर भी हंसती और उसे एंजॉय करती नजर आईं।
कंटेस्टेंट के आगे बंद हुई आलिया भट्ट की बोलती
अविनाश अग्रवाल को देख आलिया भट्ट उनसे एक भी सवाल नहीं कर पाईं। आलिया भट्ट बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। केवल हंसती नजर आती हैं। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप बनकर आया कंटेस्टेंट कहता है- समबडी गिव हर ए स्क्रिप्ट (कोई इन्हें स्क्रिप्ट दो)। इस रोस्ट पर समय रैना कंटेस्टेंट के पास जाकर पार्टी पॉपर फोड़ते हैं। बलराज घई और आशीष सोलंकी खड़े होकर ताली बजाते हैं।
आलिया ने भी एंजॉय की अपनी रोस्टिंग
थोड़ी देर बाद आलिया भट्ट कंटेस्टेंट की किसी बात पर पार्टी पॉपर फोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे वो नहीं फूटता है। ट्रंप बनकर आया शख्स कहता है- स्टंट डायरेक्टर को बुलाओ। कंटेस्टेंट के इस रोस्ट पर भी जमकर तालियां बजती हैं। आलिया भट्ट खुद भी कंटेस्टेंट के रोस्ट को एंजॉय करती नजर आती हैं।
आलिया ने अविनाश को दिए 10 में से 10 नंबर
आलिया भट्ट ने कंटेस्टेंट को 10 नंबर दिए। इस दौरान उन्होंने बताया भी वो क्यों कुछ नहीं बोल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अविनाश अपने कैरेक्टर में हैं, वो काफी डरी हुई हैं। आलिया ने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है।
अल्फा की टी-शर्ट की गिफ्ट
आलिया भट्ट ने कंटेस्टेंट को अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा की टी-शर्ट भी गिफ्ट की। आलिया भट्ट जब टी-शर्ट गिफ्ट देने जा रही थीं, वो शर्माती नजर आतीं। आलिया समय से उस टी-शर्ट को अविनाश को देने के लिए कहती हैं। आलिया कहती हैं कि उन्हें शर्म आ रही है। आलिया टी-शर्ट देते हुए इतना शर्मा रही होती हैं कि वो उस कंटेस्टेंट से कहती हैं किअगर उन्हें पहनी है टी-शर्ट तो वो पहनें, नहीं पहनी हैं तो वो न पहनें, पर ये उनकी अपकमिंग फिल्म की टी-शर्ट है।
अविनाश अग्रवाल के बारे में
अविनाश अग्रवाल की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके 89.6 के फॉलोअर्स हैं। उनकी बायो में लिखा है- इंडियान डोनाल्ड ट्रंप, कॉमेडियन और एमसी (माइक कंट्रोलर), फुल टाइम पति, डॉगो डैडी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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