अक्षय खन्ना की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म देखी है? मिली है 7.5 की रेटिंग, साल 2021 में हुई थी रिलीज
‘धुरंधर’ के बाद अक्षय खन्ना दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं। लोग उनकी फिल्में ढूंढ- ढूंढकर देख रहे हैं। आइए हम भी आपको उनकी एक फिल्म के बारे में बताते हैं जो साल 2021 में रिलीज हुई थी।
साल 2002 में गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकवादी हमला याद है? इस त्रासदी के बाद एनएसजी (NSG) कमांडोज ने ‘ऑपरेशन वज्र शक्ति’ के तहत मोर्चा संभाला था और मासूम लोगों की जान बचाई थी। इस फिल्म में इसी ऑपरेशन की कहानी दिखाई गई है। ‘धुरंधर’ तो रियल कहानी पर आधारित नहीं थी, लेकिन अक्षय खन्ना की ये फिल्म पूरी तरह असल घटनाओं से प्रेरित है।
उस रात क्या हुआ था?
24 सितंबर 2002 को गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले में 33 लोग मारे गए थे और 80 से अधिक घायल हो गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों ने मंदिर परिसर में अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडोज ने मोर्चा संभाला था।
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कहानी और निर्देशन का बेहतरीन मेल
सच्ची घटना से प्रेरित: हालांकि फिल्म में कुछ चीजें बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन ये मूल घटना के तनाव और एनएसजी के पराक्रम को बखूबी बयां करती है।
अक्षय खन्ना का दमदार अभिनय: मेजर हनुत सिंह के किरदार में अक्षय खन्ना ने शानदार अभिनय किया है। बिना किसी ओवर-द-टॉप डायलॉगबाजी के, केवल अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने एक अनुशासित कमांडो के जज्बे को जीवंत कर दिया।
रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन: फिल्म के एक्शन सीक्वेंस काफी रिएलिस्टिक हैं। मंदिर के गलियारों में आतंकवादियों और कमांडोज के बीच की मुठभेड़ दर्शक को स्क्रीन से बांधे रखती है।
फिल्म का नाम क्या है?
हम बात कर रहे हैं जी5 की दमदार एक्शन-थ्रिलर ‘स्टेट ऑफ सीज: टेंपल अटैक’ की। इस फिल्म को केन घोष ने डायरेक्ट किया है और ये 26/11 के हमलों पर बनी 'स्टेट ऑफ सीज: 26/11' फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट है।
क्यों देखी जानी चाहिए ये फिल्म?
- केवल एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के उन गुमनाम नायकों को नमन है जो दूसरों की जान बचाने के लिए हंसते-हंसते अपनी बलि चढ़ाने को तैयार रहते हैं।
- अगर आप देशभक्ति, सस्पेंस और हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। करीब 110 मिनट की ये फिल्म आपको अंत तक बांधकर रखती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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