'गोलियां चल गईं…', कैप्स कैफे पर फायरिंग को लेकर अक्षय कुमार ने किया मजाक

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट और आखिरी एपिसोड में अक्षय कुमार गेस्ट बनकर पहुंचे। इस दौरान अक्षय कुमार ने कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर मजाक किया। कपिल शर्मा अक्षय के इस मजाक पर हंसते हुए नजर आए।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के फिनाले में अक्षय कुमार मेहमान बनकर पहुंचे। हमेशा की तरह, इस बार भी अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली। अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा से बातचीत के दौरान पिछले महीने हुई उनके कैप्स कैफे पर फायरिंग को लेकर भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि इतनी आमदनी है कि वहां गोलियां चलीं।

जब कैप्स कैफे पर चली थीं गोलियां पिछले महीने कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे द कैप्स कैफे में गोलियां चली थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उस गैंग का कहना था कि कपिल के कैफे पर गोलियां इसलिए चलाई गईं क्योंकि कपिल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 के पहले एपिसोड के लिए सलमान खान को बुलाया था।

अक्षय ने किया कपिल से मजाक अक्षय कुमार ने उस घटना के बारे में जिक्र करते हुए हंसी मजाक किया। अक्षय ने कहा, “तीन सीजन नेटफ्लिक्स पर कर चुका है ये। उससे पहले सोनी पर था, उससे पहले कलर्स पर। अभी दो फिल्में कर रहा है। इसने अपना रेस्तरां खोल लिया और इतनी आमदनी है कि वहां गोलिंया भी चलीं।” अक्षय के इस मजाक पर कपिल शर्मा भी हंसते नजर आए।