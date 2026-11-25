नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज पर बवाल, AICWA ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी; एक आतंकवादी देश के लोग...
नेटफ्लिक्स पर जल्द ही एक पाकिस्तानी सीरीज रिलीज होने जा रही है। इस सीरीज का नाम है 'जो बचे हैं संग समेट लो'। इस सीरीज के रिलीज से पहले भारत में सीरीज को बैन करने की मांग उठ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' जल्द ही रिलीज होगी। इस ऐलान के साथ ही भारत में सीरीज की रिलीज को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस सीरीज की भारत में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।
पाकिस्तानी सीरीज की रिलीज को लेकर मचा बवाल
पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में AICWA ने पाकिस्तानी कंटेंट के भारत में स्ट्रीम होने को लेकर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि दोनों देशों के बीच जब तनाव बढ़ा था तब, कई पाकिस्तानी कलाकारों ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ बयान दिए थे। लेटर में पाकिस्तानी कलाकारों को 'एक आतंकवादी देश के लोग' भी बताया है।
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क्या है AICWA की मांग?
अपने बयान में संगठन ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताते हुए कहा कि उस देश की सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दूसरे कंटेंट के लिए भारतीय स्क्रीन पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। AICWA ने आगे कहा कि उन्होंने कड़े से कड़े दंड के प्रावधानों के साथ एक मजबूत और स्थायी कानून बनाने की भी मांग की है। वो नेटफ्लिक्स इंडिया और सभी OTT प्लेटफॉर्म्स से अपील करते हैं कि वो भारत में किसी भी तरह का पाकिस्तानी कंटेंट ना दिखाएं।
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संगठन ने 2025 में जारी की गई एडवाइजरी का दिया हवाला
AICWA ने अपनी मांग के समर्थन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 8 मई 2025 को जारी एडवाइजरी का हवाला दिया है। संगठन का कहना है कि अगर नेटफ्लिक्स भारत में इस सीरीज को स्ट्रीम करता है, तो येसरकारी एडवाइजरी की भावना और लोगों की भावनाओं के खिलाफ होगा। AICWA ने केंद्र सरकार से सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराने की मांग की है।
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4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी सीरीज
पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की बात करें तो ये सीरीज 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज में तीन पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियां दिखाई जाएंगी। इसका पोस्टर शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा,"तीन पीढ़ियां,छह प्रेम कहानियां और एक सवाल...क्या हमारे दिलों में बसा प्यार काफी है?'जो बचे हैं संग समेट लो'-हमारे दिलों में बसा सारा प्यार। 4 दिसंबर से, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।"
सीरीज में नजर आएंगे ये पाकिस्तानी कलाकार
इस सीरीज में फवाद खान और माहिरा खान लीड रोल में नजर आएंगे। इनके अलावा सनम सईद भी सीरीज का हिस्सा हैं।सीरीज में अहद रजा मीर भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। उन्हें नेटफ्लिक्स की 'रेजिडेंट ईविल' और बीबीसी की सीरीज 'वर्ल्ड ऑन फायर' में उनके काम के लिए जाना जाता है। इनके अलावा हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, बिलाल अशरफ, माया अली, इकरा अजीज, हानिया आमिर, खुशाल खान, नादिया जमील, ओमैर राणा और समीना अहमद भी इस सीरीज में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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