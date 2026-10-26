Ott Watch : अभिषेक बच्चन की इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज में है जबरदस्त सस्पेंस और ट्विस्ट, 7.6 है इसकी Imdb रेटिंग
अभिषेक बच्चन की एक ऐसी सीरीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें एक्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। इस सीरीज की रेटिंग भी काफी अच्छी है।
ओटीटी पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं। अब अगर आपको भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज देखनी है तो आज हम आपको ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बताते हैं जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर इतना है कि आप भी इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। अब बताते हैं आपको उस सीरीज के बारे में और क्या है उसकी आईएमडीबी रेटिंग।
क्या है सीरीज का नाम
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रीद इनटू द शैडो। इस सीरीज के 2 सीजन हैं और इस शो के हर एपिसोड के साथ इसमें सस्पेंस और थ्रिलर ऐसा है कि आपको सीरीज से जोड़े रखेगा।
क्या है पहले सीजन की स्टोरी
पहले सीजन की स्टोरी की होती है डॉक्टर अविनाश सब्रवाल से जो एक साइकैट्रिस्ट है और उसकी पत्नी आभा और 6 साल की बेटी सिया है। अब एक दिन सिया किडनैप हो जाती है। इसके बाद 9 महीने तक उन्हें बेटी नहीं मिलती है। लेकिन एक मास्क पहने किडनैपर अविनाश को कॉल करता है और उससे अजीब-अजीब डिमांड करता है। वह बोलता है अविनाश को कि कुछ लोगों को ढूंढो और फिर उनका मर्डर करो।
क्या है दूसरे सीजन की स्टोरी
अब तभी उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिसर कबीर सावंत वहां ट्रांसफर होकर आता है। अब बाद में पता चलता है कि अविनाश को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी। उसका एक हिंसक और खतरनाक दूसरा रूप है जिसे जे कहते हैं। अब जे ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। उसने सिया को इसलिए किडनैप किया ताकि अविनाश के अंदर दबे हुए पुराने सदमे और गुस्से को बाहर लाया जा सके।
दूसरा सीजन
अब दूसरे सीजन में जे की वापसी होती है। इसमें दिखाया जाता है 3 साल बाद, जे पागलखाने से भाग निकलता है और अपने मिशन को फिर से शुरू कर देता है जिसे मीडिया ने रावण किलर का नाम दिया। जे अब उन 10 लोगों की हत्या करने निकलता है, जिन्होंने अविनाश को उसके पूरे जीवन में गहरा इमोशनल ट्रॉमा दिया था।
जे के साथ विक्टर (नवीन कस्तूरिया) नाम का एक नया शागिर्द जुड़ जाता है। वहीं ऑफिसर कबीर सावंत उन्हें पकड़ने के लिए वापस आते हैं जिसके बद एक चूहे-बिल्ली का गेम शुरू हो जाता है।
कहां देखें सीरीज
अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
कितनी है रेटिंग
ब्रीद इनटू द शैडो की रेटिंग की बात करें तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस सीरीज को मयंक शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। अभिषेक के अलावा सीरीज में अमित साध, नित्या मेनन, इवाना कौर, सैयामी खेर, नवीन कस्तूरिया, श्रीकांत वर्मा, ऋषिकेश जोशी, जाकिर हुसैन भी थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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