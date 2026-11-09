OTT: 9 से 15 नवंबर के बीच OTT पर लगेगा शानदार फिल्मों और सीरीज का मेला, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी 7

ओटीटी पर ये हफ्ता शानदार रहने वाला है। 9 से 15 नवंबर के बीच ओटीटी पर 13 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इन सीरीज और फिल्मों को आप अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ सकते हैं।

ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता मजेदार रहने वाला है। 9 से 15 नवंबर के बीच नेटफ्लिक्स, जी5, जियोहॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर 13 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर कॉमेडी और थ्रिलर फिल्में और सीरीज शामिल हैं। हम आपको इन 13 फिल्मों की रिलीज डेट, नाम और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं।

रिलीज डेट: 9 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज है। ये सीरीज Ubisoft के मशहूर गेम कैरेक्टर्स 'रैबिड्स' पर आधारित है। शो की कहानी खरगोश जैसे दिखने वाले रैबिड्स के इर्द-गिर्द घूमती है। रैबिड्स किसी दूसरे गृह से धरती पर आते हैं। यहां आकर वो अपने मजे के चक्कर में भारी उत्पात मचाते हैं। ये सीरीज आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं।

2. पुष्पक विमानम OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 12 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल तमिल ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी 'पुष्पक राव' के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। एक दिन वह एक लिफ्ट में कदम रखता है, जो साधारण लिफ्ट न होकर असल में एक टाइम मशीन की तरह काम करती है।

3. स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर द डार्क OTT: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 13 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये धर्माटिक एंटरटेनमेंट की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसमें 6 एपिसोड्स होंगे। सीरीज को रीमा माया ने डायरेक्ट किया है। इसमें 6 एपिसोड्स होंगे। सेंट टेरेसा हेरिटेज स्कूल की एक स्टूडेंट आयशा की मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके बाद, आयशा की जुड़वां बहन अदिति अपनी बहन की मौत का खौफनाक सच पात लगाने के लिए एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस के जाल में फंस जाती है।

4. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: दे रिंग्स ऑफ पावर सीजन 3 OTT: प्राइम वीडियो रिलीज डेट: 11 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये नया सीजन पिछले सीज़न की घटनाओं के 5 साल बाद की कहानी दिखाएगा। सीरीज के कुछ 8 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। इसके एपिसोड का निर्देशन शार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम, सना हमरी और स्टीफन श्वार्ट्ज ने डायरेक्ट किया है। सीरीज के पहले चार एपिसोड 11 नवंबर को रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद 18 नवंबर को सीरीज के एपिसोड 5 और 6 रिलीज किए जाएंगे। सीजन का 7वां और 8वां एपिसोड 25 नवंबर को आएगा।

रिलीज डेट: 12 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: रजनीकांत की जेलर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर कॉप फिल्म है। फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है।

6. बांद्रा OTT: जी5

रिलीज डेट: 13 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक मलयालम फिल्म है। इसमें तमन्ना भाटिया, दिलीप और डिनो मोरिया जैसे कलाकार नजर आएंगे।

7. दायरा OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 13 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: करीना कपूर और पृथ्विराज सुकुमारन की फिल्म दायरा अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये कहानी 2019 के हैदराबाद सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले (दिशा केस) और उसके बाद हुई पुलिस मुठभेड़ की सच्ची घटना से प्रेरित है।

8. रॉक ऑन OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 11 नवंबर

9. छोटा भीम - किरमाडा और भक्षक OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 12 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: किरमाडा 'छोटा भीम' के सबसे बड़े और प्रसिद्ध महा-खलनायकों में से एक है। इस सीरीद में छोटा भीम किरमाडा को सबक सिखाता है।

10. ऐलन OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 12 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक लाइव एक्शन साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को डेली पियर्सन और जेफरी वॉकर ने डायरेक्ट किया है।

11. द बॉडी OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 11 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक सुपरनैचुरल टीन साइकोलॉजिकल सीरीज है। सीरीज की कहानी कैथोलिक स्कूल की डासं टीम की लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है।इन लड़कियों के साथ एक अजीब सी घटना घटती है जिसके बाद पूरे शहर में अफरातफरी और सनसनी फैल जाती है।

12. मिरेकल्स ऑफ द ईआर OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 13 नवंबर

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक ताइवानी मेडिकल वर्कप्लेस ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (यांग-दा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल) के इमरजेंसी रूम (ER) की भागदौड़ और तनाव से भरी ज़िंदगी पर आधारित है।

13. द गुड लॉयर OTT: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 9 नवंबर