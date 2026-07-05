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OTT पर हैं ये 7 बेस्ट हॉरर सीरीज, 7 से ज्यादा तीन की IMDb रेटिंग

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Horror Series: ओटीटी पर कुछ बेहतरीन हिंदी हॉरर सीरीज मौजूद हैं। आज हम आपको इन सीरीज के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हैं तो तुरंत देख डालें। 

OTT पर हैं ये 7 बेस्ट हॉरर सीरीज, 7 से ज्यादा तीन की IMDb रेटिंग

अगर आप हॉरर सीरीज के फैन हैं तो हम आपको ओटीटी पर मौजूद कुछ बेहतरीन हिंदी सीरीज के बारे में बता रहे हैं। ये 7 हॉरर सीरीज ऐसी हैं जो अंत तक आपको बांधे रहेंगी। इन सीरीज के नाम के साथ हम आपको इन शोज की आईएमडीबी रेटिंग और प्लॉट बता रहे हैं।

1. खौफ

IMDb रेटिंग: 7.4

OTT: प्राइम वीडियो

साल 2025 में रिलीज हुई खौफ ओटीटी की सबसे बेहतरीन हॉरर सीरीज में से एक है। इस सीरीज में बिग बॉस में नजर आईं चुम दरांग भी थीं। खौफ एक गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है जहां एक खतरनाक भूत का साया है। लड़कियां चाह कर भी उस हॉस्टल को छोड़ नहीं पा रही हैं। ये सीरीज आपको यकीनन डराएगी।

2. दहन: राकन का रहस्य

IMDb रेटिंग: 7.1

OTT: जियो हॉटस्टार

साल 2022 में आई दहन: राकन का रहस्य शिलासपुरा गांव की कहानी है।इस गांव में एक आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। वहां, वो अपने बेटे के साथ पहुंचती है। इस गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। जब उन घटनाओं का राज खुलता है वो हर किसी को हैरान कर देता है।

3. भ्रम

IMDb रेटिंग: 6.3

OTT: जी5

एक कार एक्सिडेंट के बाद अलीशा अपनी बहन के घर शिमला में शिफ्ट हो जाती है। शिमला में अलीशा के साथ कुछ अजीब चीजें घटती हैं। पहले तो उसे लगता है कि एक्सिडेंट की वजह से उसे चीजों का भ्रम हो रहा है। लेकिन अलीशा को उसके साथ घट रही घटनाओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ जाता है।

4. डायन

IMDb रेटिंग: 6.8

OTT: जी5

एकता कपूर ने इस हॉरर शो को बनाया है। इस शो में 66 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज दो प्यार करने वालों को इर्द-गिर्द घूमती है। उन दोनों के जीवन में डरावना ट्विस्ट तब आता है जब उनके जीवन में एक डायन की एंट्री होती है।

5. अधूरा

IMDb रेटिंग: 6.6

OTT: प्राइम वीडियो

ऊटी शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में कुछ दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं स्कूल में आए एक नए लड़के से जुड़ी होती हैं। जब 2007 के बैच की री-यूनियन स्कूल में होती है तब एक खौफनाक सच सामने आता है।

6. धूता

IMDb रेटिंग: 7.7

OTT: प्राइम वीडियो

एक पत्रकार के जीवन में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब एक न्यूज पेपर में उसके साथ घटने वाली घटनाओं की पहले से ही खबर छप जाती है। ये खबरें उसे परेशान करती हैं। जब खबरों की इस भविष्यवाणी से पर्दा हटता है, उस पत्रकार के होश उड़ जाते हैं।

7. घूल

IMDb रेटिंग: 7

OTT: नेटफ्लिक्स

जब एक मिलेट्री डिटेंशन सेंटर पर एक नया कैदी आता है वहां तूफान आ जाता है। वो कैदी कुछ अजीब हरकतें करता है। ये सीरीज घूल नाम के राक्षस पर आधारित है। ये सीरीज इंग्लिश और हिंदी में मौजूद है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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