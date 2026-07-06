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OTT Best: ये 5 वेब सीरीज हिला देंगी आपका दिमाग, आखिरी वाली को मिली 9.5 की रेटिंग, मानी जाती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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OTT प्लेटफार्म पर 5 शानदार वेब सीरीज हैं जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। इन सीरीज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल में गिना जाता है। IMDB पर लाखों लोगों ने 9.5 तक की रेटिंग दी है। इनमें से कुछ को आप हिंदी में भी देख सकते हैं।

OTT Best: ये 5 वेब सीरीज हिला देंगी आपका दिमाग, आखिरी वाली को मिली 9.5 की रेटिंग, मानी जाती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल

आपने एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस रोमांटिक कई तरह की वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन आज जो 5 सीरीज हम आपके लिए लाए हैं ये आपकी पसंद बदल देगी। कई सीरीज का आपको हिंदी डब वर्जन भी मिल जाएगा। ये वही बेस्ट सीरीज हैं जिन्हें IMDB पर लाखों लोगो ने शानदार रेटिंग दी है। इसमें कई 9 से ज्यादा की रेटिंग वाली वेब सीरीज आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी। शानदार स्क्रिप्ट राइटिंग, जबरदस्त परफॉरमेंस और कहानी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। आखिरी वाली सीरीज तो अपने जीवन में एक बार जरूर देखिए-

सक्सेशन

सक्सेशन नाम की एक सीरीज है जिसे आप जियो हॉटस्टार पर पर हिंदी में देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी एक बड़े एम्पायर की है। परिवार का बड़ा बिजनेस है, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है। रॉयल परिवार की कहानी है। एक दिन इस परिवार के लीडर की तबीयत खराब हो जाती है और फिर शुरू होती राज गद्दी के लिए जंग। परिवार के सदस्य लीडर की जगह पाना चाहते हैं और एम्पायर का मालिक बनना चाहते हैं। सीरीज का स्क्रीनप्ले जबरदस्त है। इसे IMDB पर 8.8 की रेटिंग मिली है।

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succession

बैटर कॉल सोल
अगर आपने ब्रेकिंग बैट सीरीज देखी है तो ये उसी का स्पिनऑफ है। कहानी एक लॉयर की होती है जिसे अपने क्लाइंट को बचाना है। कोर्ट में केस चल रहा होता है और उसे एक मोटी रकम जमा करनी है। सब को लगता है कि ये काम उससे हो नहीं पाएगा लेकिन इस तरह से वो अपने क्लाइंट के लिए आर्थिक संकट में भी दिमाग लगाता है वो हर किसी को देखना चाहिए। शानदार ड्रामा और जबरदस्त कहानी वाली इस सीरीज को IMDB पर 9 की रेटिंग मिली है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

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द सोपरानोज

इसीकी शुरुआत तो 1999 में हो चुकी थी लेकिन इसके कई और सीजन आए। इस सीरीज की कहानी का हीरो एक क्रिमिनल होता है और अपने काले धंधों से अपना काम चलाता है। सीरीज में इसकी दो साइड दिखाई गई हैं। एक तरफ ये लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ ये एक फैमिली मैन भी है। इस सीरीज की खासियत यही है कि हर सीजन के हर नए एपिसोड में अलग कहानियां दिखाई गई हैं। आप जो सोचोगे भी नहीं वो भी इस सीरीज में दिखाया गया है। इस सीरीज को देखने वाली ऑडियंस ने उसे मास्टरपीस बताया है। IMDB पर लाखों लोगों ने इसे 9.2 की रेटिंग दी है। इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

द वायर

द वायर नाम की एक सीरीज साल 2002 में शुरू हुई थी। इस सीरीज को देखते समत आप पुलिस से लेकर माफिया को सब को अपना हीरो समझने लगेंगे। हर लीड शख्स की एक कहानी और उनका नजरिया दिखाया गया है जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके भी कई सीजन हैं जिन्हें आप समय के साथ देख सकते हैं। इस सीरीज में दिखाया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल बन रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इस सीरीज को 9.3 की IMDB रेटिंग मिली है। जियो हॉट स्टार पर अवेलेबल ये सीरीज अपने आप में एक मास्टर पीस है।

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ब्रेकिंग बैड
सबसे शानदार वेब सीरीज में से एक ब्रेकिंग बैड है। ये एक केमिस्ट्री टीचर की कहानी है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल ड्रग बनाने में करता है। उसका एक स्टूडेंट असिस्टेंट बन जाता है और इसी बिजनेस से वो माफिया डॉन बन जाता है। इस सीरीज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सीरीज में गिना जाता है। IMDB पर 9.5 की रेटिंग मिली हुई है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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