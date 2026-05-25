वीकेंड खत्म होने पर खराब हो रहा मूड? जियो हॉटस्टार की ये 5 फिल्में कर देंगी दिमाग फ्रेश
Mood Refreshing Movies: रविवार खत्म हो चुका है और अगर आप भी वीकेंड खत्म होने से दुखी हैं, तो हम आपको जियो हॉटस्टार पर मौजूद 5 ऐसी फिल्में बता रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मूड रीफ्रेश हो जाएगा।
वीकेंड खत्म होते-होते सोमवार आने की टेंशन होने लगती है। सोमवार आते ही कितने लोग निराश हो जाते हैं, लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। अगर आप भी वीकेंड खत्म होने से परेशान हैं और सोमवार को फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो हम आपको 5 ऐसी फिल्में बता रहे हैं जो आपको मूड फ्रेश कर देंगी। ये सभी फिल्में आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगी। इस लिस्ट में इंग्लिश और हिंदी फिल्में शामिल हैं। हो सकता है आपने ये फिल्में पहले देखी भी हों, लेकिन ये वो फिल्में हैं जिन्हें आप कभी भी देखें तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है।
अंग्रेजी मीडियम: साल 2020 में आई इरफान खान और करीना कपूर की फिल्म अंग्रेजी मीडियम एक पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। फिल्म में राधिका मदान भी अहम भूमिका निभाती नजर आई हैं। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 25 मिनट का है। फिल्म में आपको इमोशनल कर देने वाले पलों के साथ-साथ हंसी के भी मौके मिलेंगे। फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है।
द इंटर्न: साल 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न देखनी चाहिए। ये फिल्म एक बूढ़े व्यक्त की कहानी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी की मृत्यु के बाद बूढ़ा व्यक्ति एक फैशन कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम करना शुरू करता है। फिल्म खत्म होते-होते आपको एक इमोशनल कर देना वाला अच्छा एहसास होगा। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
इनसाइड आउट 2: साल 2024 में आई एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट अगर आपसे मिस हो गई है तो आप इसे तुरंत देख डालिए। फिल्म का रन टाइम 1 घंटे 36 मिनट का है। ये फिल्म 13 साल की रिनी की कहानी दिखाती है जो अपने इमोशन्स के आधार पर अपने निर्णय लेती है। ये यकीनन आपका मूड फ्रेश कर देगी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
छिछोरे: साल 2019 में आई सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे आपको आपके कॉलेज के दिनों में ले जाएगी। कॉलेज के दिनों में ले जाने के साथ ही, ये फिल्म आपको बहुत जरूरी सीख भी देगी। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। फिल्म में सुशांत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर नजर आई हैं।
अलोंग केम पॉली: साल 2004 में रिलीज हुई अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अलोंग केम पॉली है। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है, जिसकी पत्नी उसे शादी के तुरंत बाद धोखा दे देती है। पत्नी से धोखा खाने के बाद उसकी मुलाकात अपनी पुरानी जिंदादिल दोस्त पॉली से होती है। पॉली उस शख्स को जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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