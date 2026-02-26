Hindustan Hindi News
ओटीटी पर मौजूद ये 5 धांसू फिल्में बीवी के साथ ना देखें, पड़ सकते हैं लेने के देने

Feb 26, 2026 04:13 pm IST
मूवी रेकमेंडेशन में आज लाइव हिंदुस्तान के रीडर्स के लिए एक ऐसी लिस्ट है जो पतियों को अपनी बीवियों को साथ जरा संभलकर देखनी चाहिए। ऐसा क्या है इसमें? चेक कीजिए लिस्ट…

फिल्मों के शौकीन हैं तो फैमिली और परिवार के साथ ओटीटी पर मूवीज जरूर देखते होंगे। कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो बच्चों के साथ देखने पर असहज महसूस करवा देती हैं। हालांकि बीवी से कोई पर्दा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी मूवीज हैं जो आपने अपनी वाइफ के साथ देखीं तो जरूर लेने के देने पड़ सकते हैं। यहां हम ऐसी ही 5 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं जो आपको बीवी के सामने अनफम्फर्टेबल कर देंगी।

1. द ग्रेट इंडियन किचन

कास्ट: निमिषा सजयन, सूरज वेंजारामूडु

कहानी: यह फिल्म किचन की चारदीवारी में सिमटी एक महिला की नीरस और थका देने वाली जिंदगी दिखाती है, जहां उसे सिर्फ सेवा की मशीन समझा जाता है। कहा जाता है कि मिसेज द ग्रेट इंडियन किचन का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है।

कहां देखें: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 8.1

बीवी के साथ क्यों न देखें: अगर आप घर के कामों में हाथ नहीं बंटाते और उम्मीद करते हैं कि पत्नी सारा दिन बस चूल्हा-चौका करे तो यह फिल्म आपको बहुत असहज कर देगी।

2. थप्पड़

कास्ट: तापसी पन्नू, पावेल गुलाटी

कहानी: एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी तब बदल जाती है जब पार्टी में पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है। सवाल यह नहीं कि थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि यह, 'सिर्फ एक थप्पड़ ही तो था', कहना कितना गलत है।

कहां देखें: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 7.0

बीवी के साथ क्यों न देखें: अगर आपको लगता है कि शादी में थोड़ा-बहुत हाथ उठाना प्यार या हक है तो यह फिल्म आपके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाएगी।

3. जया जया जया जया हे

कास्ट: दर्शिना राजेंद्रन, बेसिल जोसेफ

कहानी: यह एक डार्क कॉमेडी है जहां जया, जो घरेलू हिंसा का शिकार है। उसका पति बात-बात पर मारता है। पहले जया ये सब सहती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि हर शादी में ऐसा होता है। बाद में वह ये सब ना सहने का फैसला लेती है। जया सेल्फ डिफेंस सीखती है और अपने पति को पीटना शुरू कर देती है।

कहां देखें: डिज्नी+ हॉटस्टार

IMDb रेटिंग: 7.7/10

बीवी के साथ क्यों न देखें: अगर आप पत्नी पर धौंस जमाने के आदी हैं तो फिल्म के एक्शन सीन देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।

4. इंग्लिश विंग्लिश

कास्ट: श्रीदेवी, आदिल हुसैन

कहानी: शशि एक साधारण गृहिणी है जिसे उसका पति और बेटी अंग्रेजी न जानने की वजह से नीचा दिखाते हैं। वह चुपके से कोर्स करती है और अपना खोया सम्मान वापस पाती है।

कहां देखें: जियो सिनेमा / इरोस नाउ

IMDb रेटिंग: 7.8/10

बीवी के साथ क्यों न देखें: अगर आप अपनी पत्नी की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, तो यह फिल्म आपको आपकी संवेदनहीनता का आईना दिखा देगी।

5. मिसेज

कास्ट: सान्या मल्होत्रा, निशांत दहिया

कहानी: मिसेज फिल्म ओटीटी पर आने के बाद काफी चर्चा में रह चुकी है। यह एक डांस टीचर की कहानी है जिसकी शादी के बाद उसकी पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित कर दी जाती है। एक दिन वह कुछ ऐसा करती है कि उसके पति और ससुर याद रखते हैं।

बीवी के साथ क्यों न देखें: यदि आप अपनी बीवी के सपनों का मजाक बनाते हैं। उसे सिर्फ किचन में पकवान बनाते देखना चाहते हैं तो मूवी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। यह फिल्म जी5 पर देख सकते हैं

IMDb रेटिंग: 6.7

