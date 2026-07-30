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New Release: 31 जुलाई के दिन मचेगा गदर; आ रही हैं सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरी 6 फिल्में और सीरीज

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Friday OTT Release: 31 जुलाई के दिन ओटीटी पर गदर मचने वाला है। दरअसल, शुक्रवार को सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरी 6 धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

Friday 31 July OTT Release
शुक्रवार के दिन ओटीटी पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज

ओटीटी लवर्स के लिए 31 जुलाई (New OTT Release) का दिन मनाेरंजन से भरपूर रहने वाला है। यूं तो शुक्रवार को कोई भी बड़ी फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और माइथोलॉजी से भरी कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। अगर आप भी वीकेंड पर बिंज-वॉच करने के लिए कुछ नया और दिलचस्प ढूंढ रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है।

1. बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीजन 2

ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो

पहले सीजन की सक्सेस के बाद अब इस एनिमेटेड सीरीज का दूसरा सीजन आ रहा है। इस नए सीजन में गोथम सिटी की गलियां और भी गहरे अंधकार में डूबने वालीं हैं। वहीं बैटमैन एक बार फिर अंधेरे में रहकर खतरनाक मुजरिमों से लड़ेगा, नए-नए रहस्यों को सुलझाएगा और अपने शहर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।

2. द वैकेशन प्रिंसिपल

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

नौकरी छूटने के बाद, मिदोरी (कन्ना हाशिमोतो) एक नई शुरुआत की तलाश में अपनी दिवंगत दादी के समंदर किनारे बसे घर आ जाती है। वहां उसकी मुलाकात निशिगामी (चै जोंग-ह्यॉप) से होती है। निशिगामी उसकी दादी के घर का केयरटेकर होता। निशिगामी, मिदोरी को जिंदगी की भागदौड़ से ब्रेक लेना और छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाता है। जैसे-जैसे मिदोरी के दिल के पुराने जख्म भरने लगते हैं, दोनों के बीच रिश्ता बनने लगता है और ये रिश्ता उनकी दुनिया बदलकर रख देता है।

3. बालन: द बॉय

ओटीटी - जी5

ये एक मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ड्रामा है, जिसकी कहानी एक ऐसी मां और उसके छोटे बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है जो कानून की नजर में मुजरिम है। अपने दर्दनाक अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए दोनों लगातार नाम और पहचान बदलकर भागते रहते हैं। दुनिया से कटकर, अकेलेपन और गहरे सदमों के बीच जी रहे इस मां-बेटे का भविष्य बेहद अनिश्चित है। एक ऐसी दुनिया में जहां किसी पर भी भरोसा करना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।

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4. चुम

ओटीटी - लायन्सगेट

टीना (एलिस इव) और टॉम (एरिक माइकल कोल) डेस्टिनेशन वेडिंग करने माल्टा जाते हैं। लेकिन उनकी ये रोमांटिक ट्रिप तब खराब होती है जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी प्राइवेट बोट पर हमला कर देती है। मुसीबत के इस वक्त में एक स्थानीय मछुआरा उन्हें बचाने आता है, लेकिन कुछ देर बाद टीना और टॉप को समझ आता है कि वो उनकी मदद करने नहीं आया है। बल्कि वाे खुद एक कातिल है। इसके बाद उनकी शार्क और कातिल दोनों से खुद को बचाने की जंग शुरू होती है।

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5. द लेजेंड ऑफ कर्ण

ओटीटी: सोनी लिव

महाभारत की महागाथा इस बार एक एनिमेटेड सीरीज में, योद्धा कर्ण के नजरिए से दिखाई गई है। एक साधारण सारथी परिवार में पलने से लेकर दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में शुमार होने तक के उसके पूरे सफर को इसमें समेटा गया है। सीरीज में कर्ण की अटूट वफादारी, बेमिसाल शूरवीरता और समाज के भेदभाव व अपनी ही किस्मत से उसकी आखिरी सांस तक चली लड़ाई को बेहद प्रभावी ढंग से दिखाया गया है।

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6. राव बहादुर

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

सत्यदेव की लीड रोल वाली ये फिल्म एक सस्पेंस से भरी साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा है। कहानी 'भुवनम रामप्पा राव बहादुर' नाम के एक बुजुर्ग राजा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके दिमाग में ये शक बैठ जाता है कि उसका मृत बेटा असल में उसका अपना बेटा नहीं था। जब तक वो इस सच की तह तक नहीं पहुंच जाता तब तक अपने बेटे की मौत को मानने से इनकार कर देता है। सच की तलाश में निकला ये राजा आखिरकार अपने ही अतीत के उन राज के सामने आ खड़ा होता है जिन्हें वह कब का दफ्न कर चुका था।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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