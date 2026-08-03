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3 से 9 अगस्त के बीच OTT रहेगा गुलजार, नेटफ्लिक्स-हॉटस्टार-प्राइम पर आएंगी ये फिल्में

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Upcoming OTT Movies and Web Series: थिएटर जाने की बजाए घर पर ही अपने स्मार्ट टीवी पर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच आ रहीं अपकमिंग मूवीज और वेब सीरीज।

Upcoming OTT Movies and Web Series
ओटीटी पर इस हफ्ते नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी। जानिए 3 से 9 अगस्त के बीच क्या-क्या आएगा?

Upcoming OTT Movies and Web Series: जब ओटीटी पर ही मनोरंजन का खजाना मौजूद हो, तो फिर थिएटर जाने की जरूरत कम महसूस होती है। इस हफ्ते भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। आप किसी भी जॉनर की फिल्में या सीरीज पसंद करते हों, ज्यादातर के लिए इस हफ्ते ओटीटी पर बहुत कुछ है। तो चलिए जानते हैं कि 3 से 9 अगस्त के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या कुछ रिलीज होने वाला है।

उयिर - 4 अगस्त

अगर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो यह मलयालम मूवी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। यह फिल्म मंगलवार (4 अगस्त) को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। कहानी एक प्रोबेशन काट रहे सब इंस्पेक्टर की है जो एक अज्ञात महिला की रहस्यमयी ढंग से हुई हत्या के केस पर जांच शुरू करता है। शुरू में यह मामला बहुत सीधा-साधा लगता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे इसकी कई परतें खुलने लगती हैं। आखिर यह केस क्या है और इसकी तह में क्या सामने आने वाला है? यही 'उयिर' की कहानी है।

जियो हॉटस्टार पर 4 अगस्त को रिलीज होगी सस्पेंस थ्रिलर मूवी उयिर

टेड लैसो - सीजन 4

इसे ओटीटी पर मौजूद कुछ सबसे दिलचस्प स्पोर्ट्स कॉमेडी सीरीज में गिना जाता है। इस बार टेड लौटकर एक बिल्कुल नई चुनौती का सामना करेंगे, जहां उन्हें दूसरी श्रेणी की महिला फुटबॉल टीम को कोचिंग देनी होगी। कॉमेडी के साथ-साथ ढेर सारी सीख और बहुत सारा मनोरंजन इस सीरीज को खास बनाता है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर 5 अगस्त से देख पाएंगे।

कॉमेडी के शौकीनों के लिए 5 अगस्त को आ रहा है टेड लैसो का तीसरा सीजन।

माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज - सीजन 3

इस कमाल के शो का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर 6 अगस्त को प्रीमियर होगा। उलझे हुए रिश्तों की कहानी लेकर यह 10 एपिसोड का शो आपके लिए लौटने वाला है।

रोमांस और रिश्तों की उलझन दिखाएगा 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आ रहा माय लाइफ विद वॉल्टर बॉयज।

ऑपरेशन सफेद सागर - 7 अगस्त

साल 1999 के कारगिल युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित 'ऑपरेशन सफेद सागर' आपको रोमांच और देशभक्ति की बिलकुल नई खुराक देता है। प्राजक्ता कोली और मिहिर आहूजा स्टारर यह कहानी भारतीय वायु सेना द्वारा अंजाम दिए गए एक मुश्किल मिशन पर बेस्ड है जिसे कोड नेम 'सफेद सागर' दिया गया था। यह मूवी 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त से देखिए सच्ची घटना पर आधारित मूवी ऑपरेशन सफेद सागर।

मैं वापस आऊंगा - 7 अगस्त

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में पहले ही धमाल मचा चुकी है। अब ओटीटी पर लौट रही यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बीच एक खूबसूरत और अधूरी प्रेम कहानी को दिखाती है।

सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है 'मैं वापस आऊंगा'। आप इसे 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।

लायनेस सीजन - 3

'स्पेशल ऑप्स - लायनेस सीजन 3' में जोई एक बार फिर सीक्रेट मिशन्स की दुनिया में लौट रही हैं। शो का यह तीसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। अगर आपको जासूसी और एक्शन से भरे शोज पसंद हैं तो यकीन मानिए यह हॉलीवुड सीरीज आपके लिए ही है। लेकिन इससे पहले आपको इसी सीरीज के पिछले 2 सीजन निपटाने होंगे।

एक्शन भी, थ्रिलर भी, सस्पेंस भी और ड्रामा भी। सब कुछ एक साथ एक ही जगह पसंद करते हैं तो यह शो आपके लिए है।
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


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