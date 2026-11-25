25 नवंबर के दिन OTT पर रिलीज हुईं ये फिल्में और सीरीज, वीकेंड पर देखने के लिए अभी सेव कर लें लिस्ट
बुधवार यानी 25 नवंबर के दिन ओटीटी पर चार नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। अगर आप इन्हें वीकेंड पर देखना चाहते हैं तो इस लिंक को अपने पास सेव कर लें।
इस हफ्ते ओटीटी पर क्या देखें, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज आपके पास कई नए विकल्प हैं। 25 नवंबर को ओटीटी पर एक साथ कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। इनमें साइंस-फिक्शन, कोरियन रोमांस से लेकर फैमिली ड्रामा तक देखने को मिलेगा। यानी हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया है। तो बिना देर किए देखिए आज रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट और जानिए इन्हें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
1. ब्लेड रनर 2099 (Blade Runner 2099)
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
जाॅनर: साइंस फिक्शन
साइंस-फिक्शन पसंद करने वालों के लिए आज ओटीटी पर सीरीज ‘ब्लेड रनर 2099’ रिलीज हो गई है। ये सीरीज फिल्म ‘ब्लेड रनर 2049’ की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें पिछली फिल्म की घटनाओं के करीब 50 साल बाद की दुनिया दिखाई जाएगी। सीरीज में हंटर शेफर और मिशेल यो मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है।
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यहां देखिए ट्रेलर
2. दिल्ली 2021 (Delhi 2021)
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5
जॉनर: सर्वाइवल थ्रिलर
ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘दिल्ली 2021’ आज जी5 पर रिलीज हुई है। फिल्म में दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्यकर्मियों के संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें सुमीत व्यास, सोनाली कुलकर्णी और गुलशन ग्रोवर भी हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
3. नाइन टू सिक्स (Nine to Six)
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर - रोमांटिक ड्रामा
कोरियन ड्रामा पसंद करने वालों के लिए ‘नाइन टू सिक्स’ अच्छा ऑप्शन है। ये एक वर्कप्लेस रोमांस सीरीज है। इसकी कहानी एक ऐसी मैनेजर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी एक फिक्स रूटीन के हिसाब से चलती है। उसकी मुलाकात एक नए टीम मेंबर से होती है, जिसके बाद कहानी में नए मोड़ आते हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
4. वे ऑफ द वॉरियर किड (Way of the Warrior Kid)
ओटीटी प्लेटफॉर्म: एप्पल टीवी
जॉनर: फैमिली एडवेंचर ड्रामा
क्रिस प्रैट और लिंडा कार्डेलिनी की फिल्म ‘वे ऑफ द वॉरियर किड’ भी आज रिलीज हुई है। ये एक फैमिली एडवेंचर ड्रामा है। फिल्म में एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है, जो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने मेंटर की मदद से आत्मविश्वास और अनुशासन सीखता है।
यहां देखिए ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें