25 से 31 मई तक ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं ये सीरीज और फिल्में, जियो हॉटस्टार पर आएंगी 4
Upcoming OTT Release: 25 से 31 मई के बीच अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। हम आपको उन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको बता रहे हैं कि ये फिल्में और सीरीज आप किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
ओटीटी पर अच्छे कंटेंट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए आनेवाला हफ्ता (25 से 31 मई) मजेदार होने वाला है। अगले हफ्ते नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर सुपरहीरो और कॉमेडी कंटेंट शामिल है। आइए जानते हैं 25 से 31 मई के बीच किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहीं कौन सी फिल्में और सीरीज।
- जेटली (Jetlee )
जॉनर: एक्शन कॉमेडी थ्रिलर
ओटीटी: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 25 मई
फिल्म के बारे में: तेलुगु भाषा की जेटली 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। वेद व्यास का पास्ट मिट चुका है। इस बीच वो कोच्चि जा रही फ्लाइट में उठता है। उस पैसेंजर फ्लाइट में गढ़ी जा रहीं साजिशों के बीच खुद को बचाए रखने के लिए वेद के पास अपनी पहचान को समझना होगा।
2. स्पाइडर नोयर सीजन 1 (Spider-Noir)
जॉनर: सुपरहीरो सीरीज, एडवेंचर ड्रामा
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
रिलीज डेट: 27 मई
सीरीज के बारे में: 1930 के न्यूयॉर्क में रहने वाले बेन रेली, जो एक जासूस होते हैं वो शहर के इकलौते सुपरहीरो बन जाते हैं। ये सुपरहीरो फिल्में और सीरीज बनाने वाले मार्वल की सीरीज है।
3. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स (Brothers and Sisters)
जॉनर: फैमिली कॉमेडी ड्रामा
ओटीटी: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 27 मई
सीरीज के बारे में: ये तमिल सीरीज चार भाई बहनों और उनके माता-पिता की जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परिवार के बीच कुछ छिपी दरारें सामने आने लगती हैं।
4. कारा (Kara)
जॉनर: एक्शन थ्रिलर
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 28 मई
फिल्म के बारे में: 1991 में हुए गल्फ वॉर के दिनों में सेट की गई इस कहानी में धनुष लीड रोल में हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। कहानी है करासामी नाम के एक चोर की जो सुधर चुका है, लेकिन एक बार फिर वो अपने परिवार के खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखता है।
5. जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)
जॉनर: कॉमेडी ड्रामा
ओटीटी: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 29 मई
फिल्म के बारे में: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। कोर्टरूम में एक ऐसी महिला का केस आता है जिसकी जमीन पर कुछ अमीर बिजनेसमैन ने कब्जा कर लिया है। अक्षय और अरशद जो पहले एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, महिला की कहानी जानने के बाद एक साथ केस लड़ते हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है।
6. कजिन्स और कल्याणम (Cousins and Kalyanams)
जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी
ओटीटी: जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट: 29 मई
सीरीज के बारे में: 26 सालों की कहानी को समेटे हुए ये मलयालम रोमांटिक कॉमेडी सीरीज सात शादियों में उलझे साथ 6 कजिन्स की कहानी को दिखाती है। सीरीज में आपको मजे के साथ-साथ कई इमोशनल कर देने वाले पल भी देखने को मिलेंगे।
7. अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 (A Good Girl's Guide to Murder Season 2)
जॉनर: क्राइम ड्रामा सीरीज
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 27 मई
सीरीज के बारे में: अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 की कहानी होली जैक्सन की नॉवल 'गुड गर्ल, बैड ब्लड' पर आधारित है। बता दें, इस सीरीज के पहले सीजन को भी काफी पसंद किया गया था। फैंस बेसब्री से सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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