25 से 31 मई तक ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं ये सीरीज और फिल्में, जियो हॉटस्टार पर आएंगी 4

Upcoming OTT Release: 25 से 31 मई के बीच अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। हम आपको उन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको बता रहे हैं कि ये फिल्में और सीरीज आप किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

ओटीटी पर अच्छे कंटेंट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए आनेवाला हफ्ता (25 से 31 मई) मजेदार होने वाला है। अगले हफ्ते नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर सुपरहीरो और कॉमेडी कंटेंट शामिल है। आइए जानते हैं 25 से 31 मई के बीच किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहीं कौन सी फिल्में और सीरीज।

जेटली (Jetlee ) जॉनर: एक्शन कॉमेडी थ्रिलर

ओटीटी: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 25 मई

फिल्म के बारे में: तेलुगु भाषा की जेटली 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। वेद व्यास का पास्ट मिट चुका है। इस बीच वो कोच्चि जा रही फ्लाइट में उठता है। उस पैसेंजर फ्लाइट में गढ़ी जा रहीं साजिशों के बीच खुद को बचाए रखने के लिए वेद के पास अपनी पहचान को समझना होगा।

2. स्पाइडर नोयर सीजन 1 (Spider-Noir)

जॉनर: सुपरहीरो सीरीज, एडवेंचर ड्रामा

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 27 मई

सीरीज के बारे में: 1930 के न्यूयॉर्क में रहने वाले बेन रेली, जो एक जासूस होते हैं वो शहर के इकलौते सुपरहीरो बन जाते हैं। ये सुपरहीरो फिल्में और सीरीज बनाने वाले मार्वल की सीरीज है।

3. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स (Brothers and Sisters)

जॉनर: फैमिली कॉमेडी ड्रामा

ओटीटी: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 27 मई

सीरीज के बारे में: ये तमिल सीरीज चार भाई बहनों और उनके माता-पिता की जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परिवार के बीच कुछ छिपी दरारें सामने आने लगती हैं।

4. कारा (Kara)

जॉनर: एक्शन थ्रिलर

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 28 मई

फिल्म के बारे में: 1991 में हुए गल्फ वॉर के दिनों में सेट की गई इस कहानी में धनुष लीड रोल में हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। कहानी है करासामी नाम के एक चोर की जो सुधर चुका है, लेकिन एक बार फिर वो अपने परिवार के खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखता है।

5. जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

ओटीटी: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 29 मई

फिल्म के बारे में: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। कोर्टरूम में एक ऐसी महिला का केस आता है जिसकी जमीन पर कुछ अमीर बिजनेसमैन ने कब्जा कर लिया है। अक्षय और अरशद जो पहले एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, महिला की कहानी जानने के बाद एक साथ केस लड़ते हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है।

6. कजिन्स और कल्याणम (Cousins and Kalyanams)

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

ओटीटी: जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट: 29 मई

सीरीज के बारे में: 26 सालों की कहानी को समेटे हुए ये मलयालम रोमांटिक कॉमेडी सीरीज सात शादियों में उलझे साथ 6 कजिन्स की कहानी को दिखाती है। सीरीज में आपको मजे के साथ-साथ कई इमोशनल कर देने वाले पल भी देखने को मिलेंगे।

7. अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 (A Good Girl's Guide to Murder Season 2)

जॉनर: क्राइम ड्रामा सीरीज

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 27 मई