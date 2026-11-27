OTT: साल 2026 खत्म होने वाला है और इस साल कुछ बेहतरीन हिंदी सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको इस साल की सात सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर से लेकर वॉर ड्रामा सीरीज शामिल हैं।

साल 2026 में तमाम हिंदी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इनमें से हम आपको 7 ऐसी हिंदी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में फैमिली कॉमेडी सीरीज से लेकर क्राइम थ्रिलर और वॉर ड्रामा सीरीज शामिल हैं। हम जिन सीरीज के नाम आपको बता रहे हैं, इनमें से किसी भी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 से कम नहीं है।

1. हेलो बच्चों IMDb रेटिंग: 8

सीरीज के बारे में: ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है। 5 एपिसोड की ये सीरीज 6 मार्च, 2026 को रिलीज हुई थी। ये सीरीज फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे के जीवन पर आधारित सीरीज है। सीरीज में गिरिजा ओक, सत्येंद्र सोनी और विनीत कुमार सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।

2. आदर्श बाल विद्यालय IMDb रेटिंग: 8.1

OTT: प्राइम वीडियो

सीरीज के बारे में: ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज की कहानी दिल्ली के एक काल्पनिक इलाके 'टिंकी टोली' के सरकारी स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है। इस सीरीज में के के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह और प्रसन्ना बिष्ट जैसे कलाकार नजर आए हैं।

3. हुंकार: द रोर IMDb रेटिंग: 8.3

सीरीज के बारे में: ये एक क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है जो शहर के नामी बाबा पर रेप का आरोप लगाती है। इस सीरीज में अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख, रघुबीर यादव, जीशान अयूब और अर्जुन माथुर जैसे कलाकार नजर आए थे।

4. फैमिली किराना स्टोर IMDb रेटिंग: 8.4

OTT: यूट्यूब

सीरीज के बारे में: ये सीरीज इसी साल रिलीज हुई है। इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं। फैमिली किराना स्टोर एक पारिवारिक कॉमेडी सीरीज है। हर शुक्रवार सीरीज का नया एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है।

5. मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी IMDb रेटिंग: 8.5

OTT: प्राइम वीडियो

सीरीज के बारे में: ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज जून 2026 में रिलीज हुई थी। भारत के घड़ी ब्रांड टाइटन के बनने और आगे बढ़ने की कहानी है। इस सीरीज में जिम सर्भ और नसीरुद्दीन मुख्य रोल में नजर आए हैं।

6. ऑपरेशन सफेद सागर IMDb रेटिंग: 8.5

OTT: नेटफ्लिक्स

सीरीज के बारे में: ये सीरीज 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस सीरीज की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के रोल को दिखाती है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा और तारुख रैना जैसे कलाकार नजर आए हैं।

7. सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 IMDb रेटिंग: 9.2

OTT: प्राइम वीडियो