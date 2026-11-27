OTT: फैमिली कॉमेडी से लेकर युद्ध की कहानी तक, 2026 में इन 7 सीरीज को मिली सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग
OTT: साल 2026 खत्म होने वाला है और इस साल कुछ बेहतरीन हिंदी सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको इस साल की सात सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर से लेकर वॉर ड्रामा सीरीज शामिल हैं।
साल 2026 में तमाम हिंदी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इनमें से हम आपको 7 ऐसी हिंदी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में फैमिली कॉमेडी सीरीज से लेकर क्राइम थ्रिलर और वॉर ड्रामा सीरीज शामिल हैं। हम जिन सीरीज के नाम आपको बता रहे हैं, इनमें से किसी भी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 से कम नहीं है।
1. हेलो बच्चों
IMDb रेटिंग: 8
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है। 5 एपिसोड की ये सीरीज 6 मार्च, 2026 को रिलीज हुई थी। ये सीरीज फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे के जीवन पर आधारित सीरीज है। सीरीज में गिरिजा ओक, सत्येंद्र सोनी और विनीत कुमार सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।
2. आदर्श बाल विद्यालय
IMDb रेटिंग: 8.1
OTT: प्राइम वीडियो
सीरीज के बारे में: ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज की कहानी दिल्ली के एक काल्पनिक इलाके 'टिंकी टोली' के सरकारी स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है। इस सीरीज में के के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह और प्रसन्ना बिष्ट जैसे कलाकार नजर आए हैं।
3. हुंकार: द रोर
IMDb रेटिंग: 8.3
OTT: जियो हॉटस्टार
सीरीज के बारे में: ये एक क्राइम थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है जो शहर के नामी बाबा पर रेप का आरोप लगाती है। इस सीरीज में अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख, रघुबीर यादव, जीशान अयूब और अर्जुन माथुर जैसे कलाकार नजर आए थे।
4. फैमिली किराना स्टोर
IMDb रेटिंग: 8.4
OTT: यूट्यूब
सीरीज के बारे में: ये सीरीज इसी साल रिलीज हुई है। इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं। फैमिली किराना स्टोर एक पारिवारिक कॉमेडी सीरीज है। हर शुक्रवार सीरीज का नया एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है।
5. मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी
IMDb रेटिंग: 8.5
OTT: प्राइम वीडियो
सीरीज के बारे में: ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज जून 2026 में रिलीज हुई थी। भारत के घड़ी ब्रांड टाइटन के बनने और आगे बढ़ने की कहानी है। इस सीरीज में जिम सर्भ और नसीरुद्दीन मुख्य रोल में नजर आए हैं।
6. ऑपरेशन सफेद सागर
IMDb रेटिंग: 8.5
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: ये सीरीज 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस सीरीज की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के रोल को दिखाती है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा और तारुख रैना जैसे कलाकार नजर आए हैं।
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7. सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2
IMDb रेटिंग: 9.2
OTT: प्राइम वीडियो
सीरीज के बारे में: ये इस साल की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज है। सीरीज का दूसरा सीजन इस साल रिलीज हुआ है। सीरीज की कहानी जिमी और प्रशांत के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। इन दोनों के जीवन में अलग-अलग चुनौतियां हैं और ये अपने ही स्टाइल में उन चुनौतियों का सामना करते हैं। सीरीज में अंबरीश वर्मा, परमवीर चीमा, विजयंत कोहली, नवीन कस्तूरिया और अक्षत ग्रोवर जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना