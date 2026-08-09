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2026 की ये टॉप 5 वेब सीरीज की कहानी उड़ा देगी आपके होश, ‘राख’ नहीं इस सीरीज को मिली 8.6 की रेटिंग

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2026 में आई इन 5 वेब वेब सीरीज ने ऑडियंस पर अलग छाप छोड़ दी थी। सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन से भरपूर इन वेब सीरीज का IMDB पर शानदार रेटिंग मिली हुई है। 15 अगसुत के हॉलिडे के मौके पर आप इन सीरीज को देख सकते हैं।

2026 top 5 web series with imdb rating
2026 की टॉप 5 वेब सीरीज की कहानी उड़ा देंगी आपके होश

साल 2026 में OTT ऑडियंस के लिए खास रहा है। इस साल कई शानदार वेब सीरीज रिलीज की गई थीं। इनमें से कुछ ने ऑडियंस पर अलग छाप छोड़ दी। आधा साल गुजर गया है। इस आधे साल में मेकर्स ने ऑडियंस क लिए ये जबरदस्त सीरीज रिलीज की थी। इनकी IMDB रेटिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कहानियों ने इनकी गहरी छाप छोड़ी है। क्राइम से लेकर सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इस साल की बेस्ट 5 वेब सीरीज ये रहीं। अगर अपने इनमें से एक भी वेब सीरीज नहीं देखी है तो 15 अगस्त की छुट्टी के मौके पर इन सीरीज को देख डालिए।

मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी

आप भी टाइटन की घड़ियां पहनते हैं? लेकिन क्या आप टाइटन बनने के पीछे की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। सीरीज का नाम है 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी'। कैसे एक आदमी इस घड़ी ब्रांड की शुरुआत करता है ये पूरी कहानी इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। इस साल आई वेब सीरीज को IMDB पर 8.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है।

मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी

राख

1978 रंगा और बिल्ला केस पर आधारित ये वेब सीरीज पिछले कुछ महीनों से ऑडियंस के दिल और दिमाग पर अपनी जगह बना चुकी है। इस सीरीज में उन दो बच्चों की कहानी को दिखाया गया है जिन्हें रंगा बिल्ला मार देते हैं। 70 और 80 के दशक में इस केस ने देश में खूब हलचल पैदा की थी। सीरीज में अली फजल ने अहम किरदार निभाया है। IMDB पर इस सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली है।

राख

कोहरा 2

कोहरा के पहले सीजन को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस साल की शुरुआत में इसका दूसरा सीजन भी रिलीज किया गया था। इस बार मामला एक ऐसी महिला के मर्डर से जुड़ा था जिसे उसके घर में ही मार दिया जाता है। IMDB पर इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग मिली है।

कोहरा

मटका किंग

इस साल विजय वर्मा भी सट्टा किंग बनकर खूब चमके हैं। उन्हें मटका किंग नाम की एक वेब सीरीज में देखा गया था। इस सीरीज में देश में सट्टा और उससे जुड़े मशहूर मामलों को दिखाया गया था। ये सीरीज असली कहानी पर आधारित थी। IMDB पर इस सीरीज को 7.2 की रेटिंग मिली है।

Matka King

ग्लोरी
इस साल आई वेब सीरीज ग्लोरी में स्पोर्ट्स, एक्शन और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस सीरीज में एक लड़के का मर्डर हो जाता है।

glory

फिर कहानी में देव और रवि नाम के किरदारों की एंट्री होती है जो इस मर्डर और अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बड़े गैंग से लड़ जाते हैं। इस सीरीज को IMDB पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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