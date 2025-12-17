Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीज2025 Top 10 Highest IMDb rating hindi web series released Panchayat Season 4 tops the list pataal lok bads of bollywood
ये हैं 2025 की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली हिंदी सीरीज, 7वें पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड

ये हैं 2025 की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली हिंदी सीरीज, 7वें पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड

संक्षेप:

2025 की 10 सबसे ज्यादा रेटिंग वाली आईएमडीबी सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कॉमेडी से लेकर थ्रिलर सीरीज के नाम शामिल हैं। लिस्ट में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम भी शामिल है। 

Dec 17, 2025 11:52 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 में कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको इस साल रिलीज हुई 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली हिंदी वेब सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी शामिल है। आईएमडीबी की इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पंचायत का नाम है। पंचायत का इस साल नया सीजन रिलीज हुआ था। इस सीरीजी की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पंचायत: चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा की वेब सीरीज पंचायत के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज का चौथा सीजन इसी साल रिलीज हुआ था। यह एक पॉलिटकल ड्रामा, कॉमेडी सीरीज है। सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता जैसे कलाकार नजर आए थे। आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज को कुछ 68 अवॉर्ड्स मिले हैं।

द फैमिली मैन: लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पाई एक्शन ड्रामा सीरीद द फैमिली मैन है। इस साल सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज हुआ है। इस सीरीज को कृष्णा डीके और राज निदिमोरु ने बनाया है। सीरीज में मनोज बाजपेयी, प्रियामणि और शारिब हाशमी जैसे कलाकार नजर आए हैं। आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज को कुल 66 अवॉर्ड्स मिले हैं। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

स्पेशल ऑप्स: लिस्ट में तीसरे नंबर पर नीरज पांडे की स्पाई एक्शन सीरीज स्पेशल ऑफ्स है। इस साल सीरीज का सीजन 2 रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। सीरीज में केके मेनन और करण टक्कर जैसे कलाकार नजर आए हैं।सीरीज ने कुल 4 अवॉर्ड्स जीते हैं। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

स्पेशल ऑप्स

पाताल लोक: लिस्ट में चौथे नंबर पर क्राइम ड्रामा थ्रिलर पाताल लोक है। इस सीरीज का दूसरा सीजन इस साल रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इस सीरीज को सुदीप शर्मा ने बनाया है। सीरीज को 22 अवॉर्ड्स मिले हैं। इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

द हंट: द राजीव गांधी एसासिनेशन केस: लिस्ट में 5वें नंबर पर सोनी लिव की वेब सीरीज द हंट: द राजीव गांधी एसासिनेशन केस है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। सीरीज में अमित सियाल, गिरीश शर्मा और सौरभ दुबे जैसे कलाकार नजर आए हैं।

ये भी पढ़ें:हंसाते-हंसाते रुलाएगा नेटफ्लिक्स का ये 6 एपिसोड वाला शो, आते ही टॉप 10 में छाया

क्रिमिनल जस्टिस: अ फैमिली मैटर: लिस्ट में छठे नंबर पर पकंज त्रिपाठी की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस: अ फैमिली मैटर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। इस सीरीज में जीशान अयूब और सुरवीन चावला नजर आई हैं। यह एक लीगल ड्रामा सीरीज है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

क्रिमिनल जस्टिस

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड: लिस्ट में 7वें नंबर पर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज है। इस सीरीज से आर्यन खान ने डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया। सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

द वॉकिंग ऑफ ए नेशन: लिस्ट में 8वें नंबर पर द वॉकिंग ऑफ ए नेशन है। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में तारुक रैना नजर आए हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

खाकी: द बंगाल चैप्टर: खाकी: खाकी द बंगाल चैप्टर लिस्ट में 9वें नंबर पर है। यह सीरीज नीरज पांडे ने बनाई है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। खाकी: खाकी द बंगाल चैप्टर की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

दुपहिया: लिस्ट में 10वें नंबर पर अमेजन प्राइम वीडियो की कॉमेडी सीरीज दुपहिया है। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। यह एक कॉमेडी वेब सीरीज है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
IMDb

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।