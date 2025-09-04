मॉडर्न डे पेरेंटिंग के बारे में दिखाती है 8 एपिसोड वाली ये कॉमेडी सीरीज, 8.2 है IMDb रेटिंग

साल 2024 में आई ये कॉमेडी वेब सीरीज मॉडर्न डे पेरेंटिंग, दोस्ती और पेरेंट्स के सपनों के बारे में बात करती है। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं।

पहचान कौन? में आज हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो मॉडर्न डे पेरेंटिंग, दोस्ती और यंग पेरेंट्स के सपनों के बारे में बात करती है। यह एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। यह सीरीज साल 2024 में रिलीज हुई थी। यह सीरीज आपको न केवल गुदगुदाती है, बल्कि आज की पीढ़ी के पेरेंट्स की समस्याओं को भी दिखाती है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी।

क्या है सीरीज का नाम? इस सीरीज में टीवी एक्टर बरुन सोबती अबम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है रात जवान है। यह वेब सीरीज तीन दोस्तों की कहानी है जो पेरेंट्स बनने के बाद भी अपने जीवन को खुलकर जी रहे हैं।

क्या है सीरीज का प्लॉट इस वेब सीरीज में बरुन सोबती के अलावा, प्रिया बापट और अंजलि आनंद भूमिका में नजर आए हैं। सीरीज राधिका (अंजलि आनंद), अविनाश (बरुन सोबती) और सुमन (प्रिया बापट) की कहानी है। तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। ये तीनों दोस्त अपनी घर-गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच अपनी दोस्ती, शौक और सपनों को जीते हैं। इस सीरीज से आज के पेरेंट्स जरूर रिलेट कर पाएंगे। सीरीज में ऐसे पंच और मजेदार जोक्स हैं जिन्हें सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे।