OTT Series: ऑफ कैम्पस जैसी ये 7 सीरीज OTT पर कर रहीं कमाल, प्राइम वीडियो पर हैं तीन

OTT Weekend Watch: अगर आपको प्राइम वीडियो का ऑफ कैम्पस शो पसंद आया है, तो हम आपको 7 ऐसे ही और शोज के नाम बता रहे हैं जो आप इस वीकेंड पर देखना शुरू कर सकते हैं।

प्राइम वीडियो पर हाल ही में एक यंग एडल्ट रोमांटिक शो ऑफ कैम्पस रिलीज हुआ है। ये सीरीज दो ऐसे कपल की कहानी दिखाती है जो सबके सामने रिलेशनशिप में होने का नाटक करते हैं। नाटक करते-करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये सीरीज काफी वक्त से प्राइम वीडियो के टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। अगर आपको भी 8 IMDb रेटिंग वाली ऑफ कैम्पस सीरीज पसंद आई है तो हम आपको 7 ऑफ कैम्पस जैसी ही सीरीज ने नाम बता रहे हैं। इन 7 सीरीज को आप इस वीकेंड पर देखना शुरू कर सकते हैं।

मैक्सटन हॉल- द वर्ल्ड बिटवीन अस (Maxton Hall – The World Between Us) OTT: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 7.5

सीरीज के बारे में: रूबी बेल को मैक्सटन हॉल से स्कॉलरशिप मिलती है। वो केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहती है, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसके सामने एक अमीर लड़के का ऐसा राज आ जाता है कि उसकी दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है। वो अमीर लड़का रूबी को शांत कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे में दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। दोनों की ये जंग प्यार में बदल जाती है। इस सीरीज में आपको फुल ऑन कॉलेज ड्रामा, रोमांस और दोस्ती देखने को मिलेगी।

2. माई लाइफ विद वॉल्टर बॉयज (My Life with the Walter Boys)

OTT: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 6.8

सीरीज के बारे में: एक दुखद हादसे के बाद जैकी को अपना घर छोड़कर अपने गार्जियन के घर में रहकर एक नई जिंदगी शुरू करने को मजबूर होती है। 9 लड़कों के परिवार में अकेली लड़की जैकी की ये कहानी आपको यकीनन पसंद आएगी।

3. द समर आई टर्न्ड प्रिटी (The Summer I Turned Pretty)

OTT: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग:7.2

सीरीज के बारे में: एक कहानी एक लव ट्रायंगल है। एक लड़की और दो भाइयों के बीच लव ट्रायंगल की कहानी है। ये कहानी है पहले प्यार, हार्टब्रेक और बहुत सारे ड्रामे की। इस सीरीज में कुल तीन सीजन हैं।

4. टेल मी लाइज (Tell Me Lies)

OTT: जियो हॉटस्टार

IMDb रेटिंग: 7.2

सीरीज के बारे में: लूसी और स्टेफेन के प्यार की कहानी उनकी और उनके आसपास रहने वालों की जिंदगी बदल जाती है। सीरीज में दोनों के 8 साल लंबे रिलेशनशिप के अप-डाउन्स और ड्रामे को दिखाया गया है।

5. हीटेड राइवलरी (Heated Rivalry)

OTT: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 8.7

सीरीज के बारे में: यह एक कनाडाई स्पोर्ट्स रोमांटिक सीरीज हैं। दो अलग-अलग हॉकी टीम के लोगों के बीच तगड़ा कॉम्पटीशन है, लेकिन चीजें तब बदलती हैं जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।

6. एक्सो, किटी (XO, Kitty)

OTT: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 6.6

सीरीज के बारे में: एक नई लव स्टोरी शुरू होती है जब एक टीन मैचमेकर लड़की अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से उस बोर्डिंग स्कूल में मिलती है जहां उसकी दिवंगत मां कभी गई थीं। इस सीरीज के कुल तीन सीजन आ चुके हैं।

7. द सेक्स लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्लस (The Sex Lives of College Girls)

OTT: हॉटस्टार

IMDb रेटिंग: 7.7